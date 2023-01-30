Военная операция на Украине. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Обстановка в зоне военных действий — в инфографике РБК *

30 января в ДНР сообщили, что российские войска закрепились в восточной части Угледара.

29 января при ударе ВСУ по мосту через реку Молочная под Мелитополем погибли пять человек.

28 января Минобороны сообщило, что утром ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14 человек, более 20 человек получили ранения.

27 января Минобороны отчиталось о нанесенном накануне массированном ударе «по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

В ДНР сообщили о том, что российские войска закрепились в районе дачных поселков у Угледара.

26 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News вновь подтвердил нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Зеленский сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина.

Ранее утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Винннице, Одессе и Киеве прогремели взрывы.

25 января Германия все-таки решила отправить Украине танки Leopard и одобрить их реэкспорт из других стран. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил такой шаг как «крайне опасный». Позднее в тот же день президент США Джо Байден объявил о поставке Украине танков Abrams. Он также завил, что ВСУ с приближением весны готовятся к контрнаступлению.

24 января Минобороны отчиталось о продолжении наступления на Донецком направлении. Ранее в этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у российских подразделений есть успехи в районе Великой Новоселовки, а на участке Павловки и Угледара «идут постоянные артдуэли, позиционная борьба».

21 января Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Двуречье в ДНР. С 1999 года этот пункт включен в городскую черту Соледара. 23 января ведомство сообщило о взятии Краснополья в ДНР. В обоих случаях речь шла о «добровольцах штурмовых отрядов» при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии».

20 января Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов: Клещеевки в ДНР «добровольцами штурмовых отрядов» и Лобкового в Запорожской области.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинским властям необходимо осознать, что «Россия и Путин есть и будут» и что Киеву нужно проявить готовность учитывать требования России. Так он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, сказанные на форуме в Давосе, что он не будет проводить переговоры с Россией, потому что «не понимает, с кем и о чем их вести».

18 января Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль рядом с Соледаром.

17 января в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, которое произошло вечером 14 января. По последним данным властей, погибли 44 человека, среди них пятеро детей.

В тот же день офис президента Украины сообщил об увольнении Алексея Арестовича с поста внештатного советника: он подал в отставку на фоне скандала после его слов о сбитой в Днепре ракете. Он назвал свое высказывание серьезной ошибкой и принес извинения.

16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти беспилотников, летевших в направлении города, над морем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя трагедию в Днепре, заявил, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальным объектам. «Удары наносятся по военным целям — очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты противовоздушной обороны», — сказал он.

15 января российское Минобороны отчиталось о нанесенном накануне ракетном ударе «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Вечером 14 января в Днепре после взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Президент страны Владимир Зеленский назвал причиной обрушения попадание в дом ракеты. Советник офиса главы государства Алексей Арестович заявил, что в многоэтажку попала ракета, сбитая украинской ПВО. Эти слова вызвали на Украине скандал, а сам Арестович позже назвал их ошибкой.

13 января Минобороны сообщило о взятии под контроль Соледара.

12 января командующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков прибыл в Белоруссию для инспекции российских подразделений совместной группировки войск.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже во время следующего весеннего призыва может начаться переход на новую систему (возраст призывников хотят изменить с 18-27 лет до 21-30 лет).

11 января Сергей Шойгу сменил командующего объединенной группировкой войск на Украине, на эту должность был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова стали генералы Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Подгородное (поселок находится к северо-востоку от Артемовска, в нескольких километрах к юго-западу от Соледара). В ведомстве также заявили о блокировке Соледара. Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию города.

10 января стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению».

9 января штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска взяли под контроль село Бахмутское под Соледаром.

8 января Минобороны отчиталось об «операции возмездия» в ответ на удар ВСУ по Макеевке: по сообщению министерства, был нанесен массированный ракетный удар по двум пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены более 600 украинских военных. Киев эти сведения не подтверждал. В Кремле впоследствии заявили об «абсолютном доверии» к информации Минобороны.

Также Минобороны сообщило о первом в 2023 году обмене пленными, в результате которого вернулись 50 российских военных. Киев подтвердил обмен: там также сообщили о возвращении 50 украинских военных, попавших в плен в разных местах, включая Киевскую и Черниговскую области, Мариуполь и Чернобыльскую АЭС.

5 января Владимир Путин поручил российским военным ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с 12:00 6 января до конца 7 января. С предложением Рождественского перемирия ранее выступил патриарх Кирилл. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти действия «уловкой». В представительстве ДНР в СЦКК утром 7 января сообщили, что в Рождественскую ночь ВСУ семь раз обстреляли республику.

4 января Минобороны сообщило, что число погибших в Макеевке военных увеличилось до 89.

2 января Минобороны России сообщило об ударе ВСУ в районе Макеевки (ДНР). Как сообщили в министерстве, российские ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS, четыре достигли цели. В результате удара 63 российских военнослужащих погибли.

В этот же день власти Воронежской области сообщили о работе ПВО — на подлете к Воронежу был сбит беспилотник. Еще один беспилотник был сбит близ Бердянска (Запорожская область), сообщили в ВГА города.

1 января Минобороны России отчиталось о нанесении накануне удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, изготавливающих беспилотники. В ведомстве заявили, что планы Киева по совершению в ближайшее время терактов против России сорваны.

30 декабря Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по Украине. По сообщению ведомства, все назначенные цели поражены, остановлены производство и ремонт военной техники, прекращена переброска резервов ВСУ.

СК России заявил, что после обследования Мариуполя было обнаружено более 3 тыс. тел убитых местных жителей. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), фигурантами которого стали украинские военные командиры.

Белгородская область за день дважды подвергалась обстрелам. Утром обстреляли Шебекинский городской округ, а позже — село Вязовое Краснояружского района. В обоих случаях никто не пострадал. В Брянской области под огнем оказалось село Кистер Погарского района. Люди не пострадали, но было нарушено электроснабжение поселка.

А в Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

29 декабря ПВО Белоруссии сбила украинскую ракету системы С-300, ее обломки упали в Брестской области. По поводу происшествия военный комиссар области Олег Коновалов заявил, что «Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе сработала ПВО, которая сбила беспилотник. Как заявил чиновник, люди не пострадали.

Под минометный обстрел попали населенные пункты Теткино и Гуево в Курской области. В Теткино пострадали шесть домов, один частично разрушен.

28 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает мирные планы от Украины, если в них не будут учитываться «сегодняшние реалии с российской территорией» — с вхождением в состав России четырех новых регионов.

Замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что режим экстренных отключений света в городе будет продолжаться всю зиму.

27 декабря бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в вопросе достижения мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет». В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сказали, что он может стать посредником в переговорах по Украине при условии согласия на это всех сторон конфликта. Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в феврале 2023 года надеется провести мирный саммит в ООН.

26 декабря Минобороны сообщило об атаке украинского дрона на аэродром Энгельс Саратовской области, сработала ПВО, погибли трое военных.

24 декабря Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона, при котором погибли десять человек и более 50 получили ранения.

23 декабря ФСБ сообщила о задержании в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской областях россиян и украинцев по обвинению в помощи СБУ и ВСУ.

Дмитрий Песков рассказал о «существенном продвижении в демилитаризации Украины». Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен продолжать переговоры с Россией по Украине, чтобы избежать серьезной эскалации конфликта и ядерной угрозы. Он также добавил, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, приостановив членство России в нем.

22 декабря экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и еще двух пострадавших от украинского обстрела доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Рогозин получил ранение выше правой лопатки накануне во время обстрела гостиницы в Донецке, где, по его словам, проходила рабочая встреча.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу приехал в зону СВО, где проверил размещение личного состава и пообщался с военными на передовой.

Во время визита в США Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом «формулу мира», а также заручился поддержкой Конгресса США. В американском «Законе о дополнительных ассигнованиях Украине» установлена помощь на 2023 год в размере $45 млрд.

21 декабря Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией своей экономики. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что число военнослужащих в ВС необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников, добавив, что следует изменить призывной возраст граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет.

В этот же день Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми наказание за организацию и финансирование диверсий может быть вплоть до пожизненного заключения.

20 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на Донецком направлении. В ведомстве также сообщили об уничтожении украинской воздушной военной техники: двух самолетов МиГ-29, самолета Су-25 и двух украинских вертолетов Ми-8.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в Артемовск (Бахмут), где посетил передовые позиции и наградил украинских военных.

19 декабря Минобороны сообщило, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские ракеты HARM. Также там заявили, что на Донецком направлении войска заняли «более выгодные рубежи». Накануне ведомство отчиталось о взятии под контроль Яковлевки в ДНР.

В ночь на 19 декабря власти Киева сообщили о работе ПВО. Воздушная тревога прозвучала и в других частях Украины. Позднее «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве, области и других регионах проводятся аварийные отключения света.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 18 декабря «выдался крайне тяжелый день»: в результате обстрелов региона ВСУ погиб один человек, 10 получили ранения.

Руководство ДНР сообщило, что при обстреле Донецка снаряды попали в больницу имени Калинина, один человек погиб.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что украинские военные пытались убить главу российского Генштаба Валерия Герасимова, когда тот весной приезжал на линию фронта. Ранее газета The New York Times сообщила, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эту информацию Украине. Тем не менее, по данным NYT, украинская сторона узнала об этих планах, и тогда Вашингтон попросил Киев не атаковать главу Генштаба — из опасений, что это приведет к большей эскалации — но атака уже началась, говорилось в публикации.

16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти регионов страны сообщали о взрывах, работе систем ПВО и отключениях электричества: в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены участки железных дорог; в Киеве, Харькове и Днепре остановлено метро. На следующий день Минобороны России отчиталось о массированном ударе «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики». Как пояснили в ведомстве, в результате была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий и остановлены оборонные предприятия по производству и ремонту вооружения.

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром город подвергся самому массированному удару с 2014 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль более 80% Марьинки (ДНР). По его словам, это поможет остановить обстрелы Петровского района Донецка.

Минобороны России отчиталось, что на Купянском направлении была сорвана попытка атаки ВСУ, а на Красно-Лиманском направлении — попытка контратаки ВСУ.

14 декабря российские войска снова взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное (ДНР).

Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве. Позднее стало известно, что украинские средства ПВО сбили 13 дронов над столицей, их обломки повредили одно административное здание и четыре жилых дома, пострадавших нет.

Украинские власти сообщили о возвращении из плена 64 военнослужащих ВСУ и одного американца. Российская сторона пока ничего не сообщила о новом обмене.

12 декабря в результате взрыва был поврежден мост в селе Константиновка Запорожской области, просели два пролета. Представитель областной администрации Владимир Рогов сообщил, что по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка. Тем же вечером глава врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске было совершено покушение на его первого заместителя Виталия Булюка. При взрыве автомобиля погиб водитель, Булюк получил ранения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Джо Байденом. Президент Украины сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны.

Минобороны России отчиталось о продолжении наступления российских войск на Донецком направлении, а также о пресечении попытки бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески (ДНР).

11 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе 10 декабря погибли два человека, десять пострадали.

10 декабря член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения. В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что зона безопасности в районе Запорожской АЭС может быть установлена в ближайшее время.

9 декабря Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области «нанесено поражение» шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и MARS-II. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими войсками на Красно-Лиманском направлении.

Суд приговорил Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.

8 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS, MARS-II и HIMARS в Запорожской области и ДНР, а также о продолжении наступательных действий на Красно-Лиманском направлении.

7 декабря Минобороны России отчиталось об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими военными на Красно-Лиманском направлении. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что Украина стягивает дополнительные войска к Артемовску.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о произошедшем накануне покушении на замглавы Мелитополя Николая Волыка.

6 декабря Минобороны России сообщило о возвращении из плена 60 российских военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что обмен пленными с Киевом прошел по формуле «60 на 60».

Минобороны России отчиталось о нанесении 5 декабря массированного удара по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины. По сообщению ведомства, цель удара была достигнута, прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения, затруднена переброска резервов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе начали формирование отрядов территориальной обороны.

5 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступательных действий на Донецком направлении. В ведомстве также сообщили о попытках ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), украинские войска были отброшены на исходные позиции.

4 декабря представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжает работать над организацией российско-украинских переговоров.

3 декабря министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 декабря Минобороны отчиталось о взятии под контроль Курдюмовки (ДНР). Также в ведомстве сообщили о двух сбитых украинских самолетах: МиГ-26 в районе Украинки (ДНР) и Су-25 в районе Никольского (ДНР).

В этот же день Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 1 декабря над КПП Мокраны на белорусско-украинской границе принудительно посадили беспилотник без опознавательных знаков. В ведомстве отметили, что подобные случаи были также 2 и 16 ноября.

1 декабря Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Андреевка (ДНР).

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными. По его словам, обмен прошел по формуле «50 на 50».

30 ноября Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Позднее в этот же день в ведомстве сообщили о взятии Андреевки (ДНР) и продолжении наступательных действий российских войск в направлении населенного пункта Водяное (ДНР).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние два месяца более 300 тыс. резервистов прошли обучение на более чем 100 полигонах России и Белоруссии.

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого сотрудник посольства получил легкие ранения.

29 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на Донецком направлении. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.

28 ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Мелитополе и задержании троих диверсантов.

28 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военных. 26 ноября Минобороны заявило, что в ходе обмена Россию вернулось девять военнослужащих. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене и сообщил о возвращении на Украину 12 человек, среди которых девять военных и трое гражданских.

27 ноября секретарь по внешнем связям Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рады инициативе Ватикана, но считают, что Киев не пойдет на диалог в таком формате.

25 ноября Владимир Путин провел встречу с матерями участников военной операции.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9». Днем ранее он сообщал об обмене по формуле «50 на 50», эту информацию подтвердили в Минобороны. 23 ноября Минобороны России и глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщали об обмене пленными, по которому на Украину вернулось 36 человек, в Россию — 35.

24 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным и энергетическим объектам на территории Украины днем ранее. Удары нарушили украинскую военную логистику. В ведомстве заявили, что целей в черте Киева не было.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что после ударов 70% города остается без электричества.

23 ноября «Энергоатом» сообщил, что на трех украинских АЭС автоматически отключили энергоблоки. Минэнерго Украины заявило об аварийных отключениях электричества у большинства жителей страны.

23 ноября Минобороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках рядом с газоконденсатными месторождениями в Черном море и Севастополем.

22 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления и отражении контратаки противника на Донецком направлении. Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки ВСУ выпустило восемь снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС.

Власти Белгородской области сообщили о строительстве засечной черты на границе с Украиной.

21 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении поражения двум установкам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Пыльной (Харьковская область). По данным ведомства, ими обстреливали территорию Белгородской области.

20 ноября Минобороны России заявило, что в течение 19 ноября и утром 20 ноября ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС. По сообщению ведомства, радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы ЗАЭС необходимо немедленно остановить.

19 ноября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала расследовать информацию о расстреле военных на Украине. Члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями присоединились к призывам ООН. Днем ранее, 18 ноября, СК России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных российских военнослужащих.

18 ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Опытное (ДНР), а также о нанесении накануне ударов по объектам военного управления и топливно-энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 17 ноября более 10 млн человек на Украине оставались без света.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова ведутся фортификационные работы.

17 ноября стороны продлили зерновую сделку на 120 дней.

Власти Днепропетровской и Одесской областей заявили о повреждениях объектов инфраструктуры после обстрелов.

Минобороны России отчиталось об уничтожении цехов оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде (Днепропетровская область) и цехов научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

16 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве отметили, что удары наносились только по целям на Украине, не ближе, чем в 35 км от украинско-польской границы. Также Минобороны уточнило, что не наносило ракетные удары по объектам в Киеве.

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты в Польше «несчастным случаем», уточнив, что у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной. В этот же день Reuters со ссылкой источник в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден назвал причиной взрывов в Польше работу украинской системы ПВО.

15 ноября власти Украины сообщили о взрывах и работе ПВО почти на всей территории страны. Из-за обстрелов в стране начались экстренные отключения подачи электроэнергии. В этот же день власти Польши заявили о падении двух ракет на территории страны в 8 км от границы с Украиной.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о прекращении работы Каховской ГЭС и эвакуации жителей вглубь региона. В этот же день стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город, бригады коммунальных предприятий и служб города работают в дежурном режиме.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон и выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Павловки (ДНР). Днем ранее в ведомстве сообщили о взятии под контроль поселка Майорск на Донецком направлении.

13 ноября Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

11 ноября Минобороны России отчиталось о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра. Она прошла без потерь личного состава и военной техники. В ведомстве также отметили, что за последние двое суток продвижение украинских военных на отдельных направлениях составило не более десяти км.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на заместителя министра по культуре, спорту и туризму региона Андрея Бойка было совершено покушение в Мелитополе.

Вечером 9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин назвал это «очень непростым решением» и объяснил, что оно нужно для сохранения жизни военных и боеспособности группировки, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». Генерал отметил, что из Херсона и соседних районов эвакуированы 115 тыс. жителей.

Утром 9 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские атаки отбиты по всем направлениям Херсонской области. Накануне он сообщал о тяжелых боях в районе населенного пункта Снигиревка, а также о попытках ВСУ провести разведку боем на Посад-Покровском и Бериславском участках.

В середине дня Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом.

8 ноября Кирилл Стремоусов заявил, что «в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий». «Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — добавил он. По его словам, массовая эвакуация правобережья завершена, жители Херсона дальше могут эвакуироваться сами в частном порядке.

7 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о «больших неоправданных потерях» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в боях в районе Павловки в ДНР. Позднее в этот же день Минобороны России сообщило, что «потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными».

6 ноября под обстрел ВСУ попала дамба Каховской ГЭС. Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявил, что критических разрушений из-за попадания снаряда нет. В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возведении на севере региона укрепрайонов на случай атаки ВСУ.

6 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины Киев может остаться без электроэнергии, водоснабжения и отопления.

3 ноября Минобороны сообщило, что из плена вернулись 107 военных. Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал, что Украине передадут такое же число пленных.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 3 ноября допустил, что российские войска уйдут на левобережную часть региона. Он посоветовал жителям Херсона, которые еще не успели перебраться из города, «максимально быстро» уйти на левый берег. Он также сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию города Голая Пристань. Здание полностью разрушено, жертв и пострадавших нет, уточнил Стремоусов. Этот город находится к югу от Херсона.

МИД России 3 ноября вызвал посла Британии Дебору Броннет и выразил ей протест в связи с атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Москва обвиняет Лондон в причастности к этой атаке. Британия отвергает эти обвинения.

2 ноября Минобороны сообщило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Ведомство это объяснило тем, что Киев дал Москве гарантии неиспользования гумкоридора в военных целях. 4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны, «особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые в июле столкнулись с серьезным продовольственным кризисом и голодом».

1 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия продолжает поражать высокоточным оружием объекты военной инфраструктуры и объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дополнительный указ об отмене мобилизации не нужен и это подтвердило государственно-правовое управление президента. Накануне Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация завершена, «точка поставлена».

В Херсонской области 31 октября объявили о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Там собираются отселить 70 тыс. человек, причиной назвали возможные повреждения украинскими войсками плотины Каховской ГЭС, что может вызвать затопление левобережья.

31 октября Минобороны вновь сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем сообщал, что повреждения получили 18 объектов в разных регионах.

30 октября Турция, ООН и Украина решили продолжить отправку зерна из украинских портов. Они возобновили проверки судов. 31 октября в ООН заявили о проходе 12 судов по гумкоридору.

29 октября власти Севастополя сообщили об атаке украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота. Позднее Минобороны уточнило, что атака произошла рано утром, в ней были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Незначительное повреждение, по данным ведомства, получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. После этого Минобороны заявило о приостановке участия в зерновой сделке, объяснив это атакой беспилотников на корабли, задействованные в обеспечении безопасности гумкоридора. Тем же вечером Россия уведомила о своем решении ООН и запросила заседание Совбеза организации. 31 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия Москвы не должны выполняться.

29 октября прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». 50 российских военных решили доставить в Москву на лечение и реабилитацию, сообщили в Минобороны. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев получил 52 человека.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что задание по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации выполнено. Дополнительных заданий не планируется, отметил он. 31 октября Минобороны объявило о прекращении вручения повесток. В дальнейшем военкоматы будут заниматься приемом добровольцев и кандидатов в контрактники, отметили в ведомстве.

28 октября стало известно о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. Ранее в этот же день власти Херсонской области заявили об окончании эвакуации с правого берега Днепра.

27 октября Рамзан Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских военных, 58 получили ранения.

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции передал Владимиру Зеленскому послание от Владимира Путина о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. 27 октября Дмитрий Песков заявил, что президент России не передавал никакого «специфического послания». По его словам, президент Гвинеи-Бисау изъявил желание донести позицию Путина до украинской стороны.

26 октября Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Индии (Раджнатх Сингх) и КНР (Вэй Фэнхэ), в ходе бесед министр выразил обеспокоенность из-за возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Утром 25 октября стало известно о мощном взрыве около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. По данным СК, пострадали пять человек.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. С каждым из них он обсудил возможные провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». В этот же день Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США ситуацию на Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об окончании работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в регионе. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об установке защитных сооружений в районах региона. Ранее он сообщал об обстрелах города Шебекино: 19 октября под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, 20 октября три снаряда прилетели на территорию сельхозпредприятия, 21 октября — в промышленное предприятие, 22 октября в результате обстрела погибли два человека.

21 октября СК возбудил уголовное дело в связи с обстрелом переправы в районе Антоновского моста в Херсоне. Погибли четыре человека, 13 получили ранения. Среди погибших и раненых были дети и журналисты, отметили в ведомстве. По данным следствия, ВСУ нанесли по переправе удар из РСЗО HIMARS.

Вечером 19 октября советник министра энергетики Украины сообщил, что повреждены около 40% энергетической инфраструктуры. С 20 октября на Украине ввели режим экономии электричества.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября. Еще один указ президента устанавливает разные уровни реагирования в регионах России.

18 октября Минобороны сообщило о взятии под контроль Горобьевки в Харьковской области.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении жителей правобережных районов Херсона на левый берег Днепра. В тот же день командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о «непростой ситуации» в Херсоне и не исключил принятия «самых непростых решений».

17 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными между Москвой и Киевом. Россия получила 110 человек, Украина — 108. Как пояснил Пушилин, две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться. По сообщению Минобороны, среди вернувшихся в Россию были 72 моряка с гражданских судов.

14 октября Владимир Путин заявил, что в массированных ударах больше нет необходимости, а военные «добивают постепенно» те объекты, которые осталось поразить. О продолжении нанесения ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Минобороны сообщало в сводках и в другие дни до 20 октября.

13 октября Минобороны отчиталось об обмене пленными с Киевом. По сообщению ведомства, с территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Ранее, 11 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 32 военных и тело израильтянина.

10 октября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Утром того же дня о взрывах сообщали власти нескольких регионов и городов страны, в том числе Киева. В некоторых городах пропало электричество и водоснабжение, нарушилась связь, приостановил работу транспорт. О массированных ударах по объектам военного управления и энергетики Минобороны сообщало и в последующие дни.

8 октября стало известно о подрыве грузовика на Крымском мосту, автомобильное и железнодорожное движение на нем было приостановлено. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (терроризм). Путин заявил, что ответы России на теракты будут жесткими.

8 октября было объявлено, что Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина.

30 сентября Владимир Путин и лидеры ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России. 5 октября Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием новых регионов в состав страны. Интеграция новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года. Главы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Путину с просьбой рассмотреть их присоединение к России после референдумов, которые прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Херсонской ВГА перед референдумом сообщали, что жители города Снегиревка и села Александровка в Николаевской области попросили присоединить их к Херсонщине.

30 сентября член главного совета ВГА Владимир Рогов сообщил об обстреле автомобильной колонны беженцев, которые выезжали с авторынка на Ореховском шоссе (Запорожье) в сторону подконтрольной России территории. Погибли 23 человека. При ночном обстреле Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

29 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об обстреле колонны мирных жителей, которые выехали из Купянска Харьковской области в Россию. Погибло более 30 человек. Позднее в этот же день глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о падении беспилотника на территории ЗАЭС. По его словам, радиоактивный фон остался в норме.

26 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. В этот же день Минобороны сообщило об обстрелах дачного поселка «Волна», который находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

25 сентября глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле гостиницы в Херсоне. В отеле жили журналисты и другие гражданские лица. Погибли два человека. Среди них — бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

22 сентября Минобороны отчиталось об обмене 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди них также Украина передала Виктора Медведчука. По утверждению Киева, в рамках обмена Украине выдали 215 пленных.

21 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на АЭС из-за обстрелов нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Он также заявил, что Россия поддержит выбор жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, который они сделают на своих референдумах. О планах провести референдумы представители этих территорий заявили 19-20 сентября. После объявления о частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что призвать планируется 300 тыс. человек. Путин говорил, что речь идет только о тех, кто состоит в запасе, прежде всего, кто проходил службу, имеет соответствующую военно-учетную специальность и опыт. Позднее, говоря о ходе мобилизации, президент сказал, что к организации процесса возникают вопросы и потребовал исправить все ошибки. 14 октября Путин сказал, что даст поручение Совбезу проверить, как проходит подготовка мобилизованных. На пресс-конференции ему задавали вопрос о новостях о гибели мобилизованных на фронте спустя всего три недели после объявления о мобилизации.

19 сентября в ДНР сообщили о гибели 13 мирных жителей при обстреле Куйбышевского района Донецка.

16 сентября был нанесен ракетный удар по администрации Херсонской области. При обстреле ранили начальника департамента труда и социальной политики региона Аллу Бархатнову, ее водитель погиб. В этот же день в здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, из-за которого погибли генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Также стало известно об убийстве замглавы ВГА Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ попытались перейти в наступление по всей линии фронта в ЛНР. Он также отметил, что причин для паники нет. В тот же день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на автодорогу между Николаевом и Херсоном стягивают силы ВСУ.

14 сентября в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая. В тот же день в народной милиции ЛНР заявили, что линия соприкосновения подошла близко к границам республики, но союзные силы контролируют территорию.

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Изюм Харьковской области.

Минобороны 14 сентября сообщило о потерях, которые понесла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении «в ходе безуспешных наступательных действий».

10 сентября Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом войска продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

9 сентября в харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что эвакуируют мирное население городов, которые обстреливает украинская артиллерия, среди них Купянск и Изюм. В тот же день российское Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковское направление.

9 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов вокруг Запорожской АЭС, так как они привели к полному отключению электричества в Энергодаре, а также создают опасности для персонала. 8 сентября он сообщил, что агентство предлагает России и Украине заключить «простое соглашение» о неприкосновенности ЗАЭС.

По данным Минобороны от 9 сентября, ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении три танка, другие бронемашины и более 270 военных. О попытках наступления украинских сил на юге ведомство начало сообщать с конца августа.

7 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР.

6 сентября в центре Бердянска (Запорожская область) произошел взрыв. По данным властей города, возле здания ВГА взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

1 сентября миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Дорога от Киева до Энергодара заняла у экспертов почти два дня: на линии разграничения их кортеж встал в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Визит миссии был связан с регулярными сообщениями об обстрелах ЗАЭС и стал возможен после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины. 5 сентября миссия МАГАТЭ покинула территорию станции. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

28 августа стало известно об обстреле Новой Каховки и Каховской ГЭС. 29 августа глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей города с рабочих мест в бомбоубежища.

23 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Комсомольское и Благодатовка. Также министерство отчиталось о взятии под контроль 36 кв. км Херсонской области и 12 кв. км Николаевской области.

19 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Зайцево и Дача.

14 августа Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль населенного пункта Уды Харьковской области.

13 августа стало известно о взятии под контроль населенного пункта Пески (ДНР).

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о минимум трех ударах в районе хранилища радиоактивных изотопов. В этот же день прошло заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами и их возможными катастрофическими последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС законсервируют.

8 августа Минобороны сообщило, что под обстрел попала Запорожская АЭС, также стало известно, что по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен очередной удар.

1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно с зерном после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне должно доставить груз кукурузы в порт Стамбула на следующий день, сообщили в Минобороны. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля. 30 июня российское Минобороны сообщило, что вывело военных с острова Змеиный в акватории Черного моря, чтобы продемонстрировать отсутствие препятствий для организации гумкоридора для вывоза зерна с Украины.

29 июля Минобороны и власти ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным Минобороны, при ударе погибли 50 пленных, еще более 70 получили ранения.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении Минобороны отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

3 июля в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Позже в тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов: Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. В своем докладе президенту Шойгу также отчитался об освобождении ЛНР.

1 июля Минобороны заявил о взятии Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросской, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка.

25 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино.

24 июня в Минобороны сообщили о продвижении на Луганском направлении за пять дней: взяты под контроль несколько населенных пунктов в Попаснянском районе, включая Лоскутовку и Нырково.

21 июня в Минобороны сообщили о попытке украинских войск взять остров Змеиный 20 июня, в ходе которой были задействованы беспилотники и артиллерия. Как отметили в ведомстве, «убедившись в провале попытки захвата острова», ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об этом утром 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, после удара семь человек числятся пропавшими без вести.

20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Тошковки в ЛНР.

19 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль Метелкино на Северодонецком направлении.

9 июня в штабе теробороны ДНР сообщили о боях за Славянск — это один из транспортных узлов региона, он находится примерно в 100 км к северу от Донецка.

В Минобороны 9 июня сообщили о начале работ по разминированию дорог и леса в нацпарке «Святые горы» (в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое). О взятии под контроль Святогорска и других мест глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 7 июня. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР. 25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме. Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить «операцию по освобождению Донбасса», сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

25 марта в военном ведомстве сообщили, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

24 февраля ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Минобороны три раза сообщали о потерях в ходе военной операции. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых. По информации на 25 марта, погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за время специальной военной операции потери со стороны Украины составили более 100 тыс. человек (среди них более 61 тыс. погибло и более 49 тыс. ранено). Со стороны России потери составили 5937 погибшими.