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Здание колледжа в Мелитополе повредило при обстреле

Власти Мелитополя заявили о повреждении колледжа и эвакуации студентов при обстреле

Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости

В результате обстрела Мелитополя украинскими силами были повреждены помещения городского многопрофильного колледжа, оттуда эвакуировали студентов. Об этом сообщила городская администрация в телеграм-канале.

Обстрел Мелитополя начался около 08:15 по местному времени (совпадает с мск), о нем сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В этот момент студенты учебного заведения находились в аудиториях — занятия начались в 08:00.

«Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи», — уточнили в администрации.

Повреждения получило и соседнее с колледжем здании на проспекте 50-летия Победы, оно оказалось частично разрушено. Один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка, повреждения получил соседний жилой дом — там выбило окна.

Рогов сообщал о четырех пострадавших при обстреле.

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Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта этого года официально стал административным центром региона:  город Запорожье остается под контролем украинских сил.

Мелитополь, как и другие приграничные населенные пункты, регулярно подвергается обстрелам. Российские власти обвиняют в них Киев.

Здание колледжа в Мелитополе повредило при обстреле
Здание колледжа в Мелитополе повредило при обстреле

Теги
Мелитополь колледж обстрел студенты эвакуация Запорожская область
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