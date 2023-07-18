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В Одессе сообщили о повреждении инфраструктуры порта

Глава совета при Одесской ОВА Братчук: повреждены объекты инфраструктуры в порту
В Одесском порту повреждения получил объект инфраструктуры, в Николаеве зафиксировано попадание в промышленный объект, сообщили местные власти. В ночь на 18 июля в Одессе и Николаеве прогремели взрывы
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Инфраструктура в порту Одессы ночью получила повреждения, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от их уничтожения повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений», — написал Братчук. По его словам, в одном из домов был ранен мужчина, его госпитализировали.

Глава николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил ранее, что ночью «произошло попадание в промышленный объект», после которого начался пожар. Пострадавших нет.

О том, что в Одессе и Николаеве после объявления ночной воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщали ТСН и «Зеркало недели». Спустя почти два часа после первых сообщений о взрывах власти Одесской и Николаевской областей предупредили жителей о возможной ракетной атаке. После этого местные СМИ начали сообщать о взрывах, в том числе в одесском порту.

Воздушную тревогу около половины третьего ночи объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Еще в двух областях — Черкасской и Кировоградской — воздушную тревогу объявляли на час раньше, в 1:37.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Одесса порт
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