В Одессе сообщили о повреждении инфраструктуры порта

В Одесском порту повреждения получил объект инфраструктуры, в Николаеве зафиксировано попадание в промышленный объект, сообщили местные власти. В ночь на 18 июля в Одессе и Николаеве прогремели взрывы

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Инфраструктура в порту Одессы ночью получила повреждения, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от их уничтожения повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений», — написал Братчук. По его словам, в одном из домов был ранен мужчина, его госпитализировали.

Глава николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил ранее, что ночью «произошло попадание в промышленный объект», после которого начался пожар. Пострадавших нет.

О том, что в Одессе и Николаеве после объявления ночной воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщали ТСН и «Зеркало недели». Спустя почти два часа после первых сообщений о взрывах власти Одесской и Николаевской областей предупредили жителей о возможной ракетной атаке. После этого местные СМИ начали сообщать о взрывах, в том числе в одесском порту.

Воздушную тревогу около половины третьего ночи объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Еще в двух областях — Черкасской и Кировоградской — воздушную тревогу объявляли на час раньше, в 1:37.