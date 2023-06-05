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В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

На востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервиса, отслеживающего такие оповещения. Сигналы звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Тревога началась в 8:15.

Вечером 4 июня в Харьковской области произошли взрывы спустя десять минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Тогда, помимо этой области, тревогу объявили на подконтрольной Украине территории Запорожской области. «Зеркало недели» сообщало о взрывах в поселке Михайловка.

3 июня в Днепре прогремели взрывы, в Днепропетровской и Харьковской областях страны звучала воздушная тревога, сообщало украинское издание «Страна». Ночью 2 июня взрывы были в Киеве, говорил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киевской областной администрации сообщали о работе систем ПВО.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

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