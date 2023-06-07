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МИД оценил сроки ремонта аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

МИД России: на ремонт аммиакопровода «Тольятти — Одесса» понадобится от 1 до 3 месяцев
Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» произошел вечером 5 июня, заявили в Минобороны. Возобновление его работы было одним из условий России для продления зерновой сделки, напомнили в МИДе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На ремонт аммиакопровода «Тольятти — Одесса» потребуется от одного до трех месяцев, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на YouTube.

«Выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — сказала она.

Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» произошел близ села Масютовка в Харьковской области вечером 5 июня, заявили в Минобороны России. За этим стояли украинские диверсанты, утверждают в ведомстве. О повреждении аммиакопровода 5 июня сообщали власти Харьковской области, они обвинили в произошедшем Россию.

Захарова возложила ответственность за подрыв аммиакопровода на Киев. Она напомнила, что Россия настаивала на возобновлении его работы и называла это условием продления зерновой сделки.

«Примечательно, что практически сразу после происшествия [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовность возобновить, собственно, транспортировку аммиака», — заявила Захарова.

Она назвала Украину единственной страной, которая была не заинтересована в реанимировании работы трубопровода. Киев сначала блокировал его перезапуск, а потом начал выдвигать различные политические условия, в том числе об обмене пленными и расширении своего экспорта морским путем, добавила представитель МИДа.

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Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» построен в конце 1970-х. По нему ежегодно поставляли около 2,5 млн т сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года, в день начала Россией военной операции на Украине.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS.

Зерновая сделка была по отдельности заключена Россией и Украиной с ООН и Турцией в июле 2022 года. Она неоднократно продлевалась, но Москва указывала, что один из пунктов соглашения по содействию экспорту российских удобрений и продовольствия не выполняется.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Россия не видит перспектив для ее продления, говорили в МИДе в начале июня. Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и переподключение Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT были одним из требований Москвы для продолжения действия соглашения. Банк попал под санкции ЕС, и Брюссель отказался переподключать его к SWIFT до окончания конфликта на Украине.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
аммиак трубопровод МИД Мария Захарова Зерновая сделка
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