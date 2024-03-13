В Белгороде дрон врезался в многоквартирный дом

Губернатор рассказал о двух дронах, атаковавших город: один влетел в жилой дом, повреждены фасад, окна и кровля, второй упал в реку

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Беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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«В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», — написал он.

Еще один дрон упал в реку, уточнил губернатор, «обошлось без последствий».

Кроме того, беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде, никто не пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. Повреждены фасад и выбиты окна. Гладков об ударе по зданию ФСБ не сообщил.

Шесть регионов России подверглись ночью и утром 13 марта атакам беспилотников, сбиты 58 аппаратов, отчиталось Минобороны.

Больше всего дронов были уничтожены в Воронежской области — 29, в Белгородской сбили 11 устройств, в Курской и Брянской по восемь, по одному — над Рязанской и Ленинградской областями. В двух последних атакам подверглись нефтезаводы. На НПЗ в Рязанской области начался пожар, есть пострадавшие. Завод «Кинеф» в Ленинградской области продолжил работу в штатном режиме.