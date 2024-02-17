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Военная операция на Украине ,  
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Путин поздравил российских военных с взятием под контроль Авдеевки

Песков: Путин поздравил российских военных с взятием Авдеевки под контроль
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин поздравил российских военных с взятием Авдеевки под контроль, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. К началу 2022 года в ней жили 31,7 тыс. человек, вскоре после начала полномасштабных боев украинские власти призвали жителей покинуть город. Газета Financial Times назвала Авдеевку «воротами в Донецк».

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки
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Коксохимический комбинат в Авдеевке

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки под полный контроль российской армии. Операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. В результате занята территория площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных, отчитался министр. Он отметил, что это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

По случаю взятия Авдеевки Путин направил поздравительную телеграмму Мордвичеву и объявил ему благодарность за боевые действия все руководимым им войскам. «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции», — заключил президент.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, но в последние недели стали интенсивнее. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о переброске резервов в город и тяжелой обстановке там, а также о попадании нескольких украинских военных в плен. 15 февраля Washington Post писала о частичном отводе украинских войск из Авдеевки.

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В ночь на 17 февраля ВСУ начали покидать город. Украинская армия переходит к обороне «на более выгодных рубежах», отметил главнокомандующий Александр Сырский.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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