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Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн
Сергей Шойгу: численность ВС России нужно довести до 1,5 млн военных
Для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России необходимо увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
При этом к концу года число контрактников должно достичь 521 тыс. человек. с учетом «замены мобилизованных граждан».
«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу году до 521 тыс. человек», — заявил Шойгу.
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