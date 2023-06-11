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Минобороны заявило об атаке ВСУ на контролирующий «Голубой поток» корабль

Минобороны: ВСУ атаковали дронами корабль «Приазовье» в Черном море
В ночь на 11 июня экипаж «Приазовья» отбил атаку шести морских беспилотников в Черном море, сообщило Минобороны. Аналогичный инцидент произошел в мае с кораблем «Иван Хурс» в районе Босфора
Корабль &laquo;Приазовье&raquo;
Корабль «Приазовье» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

ВСУ атаковали шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, который занимается контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Атака произошла около 1:30, ее отбили. Все украинские катера были уничтожены кораблем в 300 км к юго-востоку от Севастополя. Никто не пострадал, «Приазовье» не получил повреждений.

«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США», — добавили в министерстве.

Похожий инцидент произошел в конце мая примерно в 140 км к северо-востоку от Босфора. Тогда три морских беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс», экипаж которого также следил за безопасностью «Турецкого потока» и «Голубого потока». В Минобороны заявили, что дроны были уничтожены; о пострадавших или повреждении корабля не сообщалось. «Иван Хурс» вернулся в Севастополь, а его экипаж представили к наградам.

«РИА Новости» сообщало, что аппараты, атаковавшие корабль, были произведены на Западе. По данным агентства, дроны запустили из украинского военно-морского оперативного центра, а управляли ими с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink.

О еще одном ЧП с участием безэкипажных катеров российские власти рассказывали в апреле: нападению подвергся пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Атаку отразили силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к бухте города, сообщало Минобороны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Турецкий поток «Голубой поток» Черное море Турция
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