Минобороны сообщило о возвращении из плена трех российских летчиков

Речь идет о летчиках Воздушно-космических сил России. В плену им грозила «смертельная опасность», заявили в Минобороны

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Россия вернула из украинского плена трех российских летчиков, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Летчикам оказывается медицинская и психологическая помощь, самолетами Воздушно-космических сил их доставят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны.

После начала военной операции Россия и Украина неоднократно сообщали об обмене пленными. Последний из них состоялся 26 апреля. Москва тогда передала Киеву 42 военнослужащих, украинская сторона — 40. 5 мая власти Украины сообщили о передаче им тел 80 погибших военных.

В конце апреля глава разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что стороны «приближаются» к договоренности об обмене пленными по формуле «всех на всех». Это еще в прошлом году предлагал украинский президент Владимир Зеленский.

В ответ на слова Буданова заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в плен российские военные вернулись домой. Россия не согласится на обмен «всех на всех», говорил источник РБК, близкий к парламентской координационной группе по вопросам военной операции.