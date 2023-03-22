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Кремль заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Украины

Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинскую «формулу мира» Зеленского
Украина требует вывода российских войск и восстановления территориальной целостности. Предложения Киева Путин и Си Цзиньпин не обсуждали, обменявшись мнениями по плану Пекина. КНР при этом также предлагала уважать целостность
Владимир Путин и Си Цзиньпин (в центре)
Владимир Путин и Си Цзиньпин (в центре) (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Предложения Украины по мирному урегулированию конфликта не стали темой беседы китайского председателя Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил. Это уже, скорее, вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной», — сказал Песков.

Комментируя реакцию западных стран на визит Си Цзиньпина в Россию, представитель российского президента отметил, что главное — «результаты тех переговоров, которые состоялись», а слова западных политиков «носят недружественный и глубоко враждебный характер». «Это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита», — добавил он.

Мирный план Китая состоит из 12 пунктов и предусматривает уважение к территориальной целостности и суверенитету всех стран, прекращение боевых действий, отказ от санкций и др. Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. При этом предложения Украины в Москве отвергают.

Власти Украины не увидели в предложениях Китая «мирного плана», указав, что там нет основания для договора. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в инициативе Пекина есть предложения, которые устраивают Киев — например, уважение к территориальной целостности. Но все же, добавил Зеленский, там отсутствует требование о выводе российских войск.

Позже Украина передала Китаю свои предложения по миру. Киев настаивает на уважении к Уставу ООН, восстановлении территориальной целостности, выводе российских войск, фиксации завершения конфликта и др.

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Лидеры западных стран тоже высказывали неудовлетворенность предложениями Китая. Немецкий канцлер Олаф Шольц согласился, что Китаю следовало бы добавить «четкую линию», подразумевающую вывод российских войск. Американский президент Джо Байден заявил, что Москве план понравился и в нем не содержится ничего выгодного какой-либо другой стороне. В ЕК напомнили что Китай и Россия договорились о дружбе без ограничений, сочтя, что свою сторону в конфликте Пекин уже выбрал. «[В плане] нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что есть агрессор», — указал посол Евросоюза в КНР Хорхе Толедо.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Украина Владимир Зеленский

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

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