Балицкий заявил об отходе армии из Работино

По словам Балицкого, для российской армии не было смысла удерживать это село, которое «осталось только на карте», и она отошла на холмы, такая позиция ее устраивает, так как украинские силы находятся внизу

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские силы оставили село Работино в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

По его словам, Работино почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.

Днем 5 сентября российское Минобороны сообщало об отражении атак в районе Работино. Украинские военные попали в «огневой мешок» в Работино, заявил «РИА Новости» утром 5 сентября представитель администрации региона Владимир Рогов. Он утверждал, что российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ, что не позволяет им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

Село расположено в Пологовском районе, примерно в 20 км от города Токмак.

На Украине о взятии под контроль Работино заявили в конце августа. Об этом заявляла замминистра Анны Маляр.

В начале сентября генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью The Guardian заявил, что Украина находится между первой и второй линиями обороны России в Запорожской области (всего линий три).

Киев ведет наступление с первых дней лета. Российский президент Владимир Путин спустя три месяца после его начала заявил, что оно стало «провалом». По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за это время потеряла более 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения.

При этом министр отметил, что на запорожском направлении складывается наиболее напряженная обстановка. The New York Times писала в августе, что в США считают важным для ВСУ сосредоточить силы именно на этом направлении, чтобы добиться прорыва к Мелитополю. До этого украинские военные были рассеяны по разным направлениям на юге и востоке линии боевого соприкосновения, что влияло на темпы контрнаступления.