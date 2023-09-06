branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
На Камчатке подняли вертолет для поиска двух пожилых туристов Общество, 04:00
Балицкий заявил об отходе армии из Работино Политика, 03:54
Власти Великобритании объявят ЧВК «Вагнер» террористической организацией Политика, 03:38
Reuters узнал о планах Shell и Тринидада экспортировать газ из Венесуэлы Бизнес, 03:35
В портовых городах Украины на Дунае прогремели взрывы Политика, 02:30
Зеленский уволил главу Донецкой области Политика, 02:25
Данилов заявил, что третья мировая уже началась Политика, 02:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Небензя выступил против новых «западных единодушных членов» Совбеза ООН Политика, 01:49
Ученого РАН арестовали за взятку в 1,5 млн руб. Общество, 01:33
Блинкен посетит Киев 6 сентября Политика, 01:04
Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище Политика, 00:32
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью Политика, 00:19
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине Политика, 00:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил об отходе армии из Работино

Глава Запорожской области Балицкий заявил об отходе из Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Балицкого, для российской армии не было смысла удерживать это село, которое «осталось только на карте», и она отошла на холмы, такая позиция ее устраивает, так как украинские силы находятся внизу
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские силы оставили село Работино в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

По его словам, Работино почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.

Днем 5 сентября российское Минобороны сообщало об отражении атак в районе Работино. Украинские военные попали в «огневой мешок» в Работино, заявил «РИА Новости» утром 5 сентября представитель администрации региона Владимир Рогов. Он утверждал, что российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ, что не позволяет им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

Село расположено в Пологовском районе, примерно в 20 км от города Токмак.

На Украине о взятии под контроль Работино заявили в конце августа. Об этом заявляла замминистра Анны Маляр. 

В начале сентября генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью The Guardian заявил, что Украина находится между первой и второй линиями обороны России в Запорожской области (всего линий три).

Читайте на РБК Pro
Как понять, что пора расстаться: отвечает психотерапевт из США
Как не купить квартиру, которая станет ужасной инвестицией: чек-лист
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist

Киев ведет наступление с первых дней лета. Российский президент Владимир Путин спустя три месяца после его начала заявил, что оно стало «провалом». По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за это время потеряла более 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения.

При этом министр отметил, что на запорожском направлении складывается наиболее напряженная обстановка. The New York Times писала в августе, что в США считают важным для ВСУ сосредоточить силы именно на этом направлении, чтобы добиться прорыва к Мелитополю. До этого украинские военные были рассеяны по разным направлениям на юге и востоке линии боевого соприкосновения, что влияло на темпы контрнаступления.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Запорожская область Евгений Балицкий Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогов сообщил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино
Политика
Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Работино
Политика
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе села Работино
Политика