В Николаеве и Одессе прогремели взрывы
В Николаеве и Одессе прогремели взрывы
На юге Украины слышны взрывы. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о «прилетах». Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам
Взрывы раздались в Николаеве и Одессе на юге Украины, сообщили «Зеркало недели» и «РБК Украина». О прилетах также написал в Telegram глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
«РБК Украина» сообщает о взрывах и в Днепре.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Накануне вечером 31 декабря взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне и в Киевской области. Днем они прогремели в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.