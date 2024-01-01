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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве и Одессе прогремели взрывы

В Николаеве и Одессе прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
На юге Украины слышны взрывы. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о «прилетах». Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам

Взрывы раздались в Николаеве и Одессе на юге Украины, сообщили «Зеркало недели» и «РБК Украина». О прилетах также написал в Telegram глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

«РБК Украина» сообщает о взрывах и в Днепре.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне вечером 31 декабря взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне и в Киевской области. Днем они прогремели в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Николаев Одесса Украина взрывы Военная операция на Украине
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