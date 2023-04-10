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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил об изменении Киевом военных планов из-за утечки документов

CNN: Украина изменила военные планы из-за утечки документов Пентагона
Из «слитых» документов, в частности, следует, что США шпионят за Зеленским и что он в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью дронов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Телеканал изучил 53 «слитых» документа, предположительно относящихся к периоду с середины февраля по начало марта. Из одного из них следует, что США шпионят за Зеленским. CNN также ссылается на отчет американской разведки, в котором утверждается, что украинский лидер в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия.

В другом отчете говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям на территории России «как возможность выставить НАТО агрессором и может увеличить свою помощь России, если посчитает атаки значительными», об этом также писала The Washington Post.

Об утечке документов, которые появились в Twitter и Telegram, на прошлой неделе писала The New York Times. Первая партия была посвящена планам США и НАТО по усилению армии Украины перед контрнаступлением. О дате и месте грядущего наступления в них не говорится, но содержится информация о подразделениях Украины и военной технике. Позднее газета сообщила о новой партии секретных материалов, касающихся Украины, Ближнего Востока, Южной Кореи и Китая. Из них следует, что США следят за Россией, Украиной и странами-союзниками, включая Южную Корею и Израиль.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк опроверг достоверность слитых документов Пентагона о наступлении, связав их с желанием России сорвать действия украинской армии.

The Washington Post писала, что после информации об утечке руководство Пентагона ограничило процесс передачи разведданных.

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