NYT выяснила, что на рынок в Константиновке по ошибке упала ракета ВСУ

Ракета упала на рынок в Константиновке 6 сентября, погибли 16 человек. Киев возложил вину на Москву, но журналисты NYT назвали произошедшее результатом ошибки при стрельбе из украинской системы ПВО

На рынок в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса) по ошибке упала ракета из украинского комплекса ЗРК «Бук», пишет The New York Times на основании анализа фрагментов ракеты, записей с камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, показаний свидетелей и сообщений в соцсетях.

Ракета прилетела со стороны территорий, контролируемых Украиной, а не российских позиций, утверждает издание. Журналисты изучили записи с камер и обратили внимание, что несколько пешеходов незадолго до взрыва одновременно обернулись на северо-запад, а в припаркованных автомобилях заметно отражение ракеты, движущейся с этой стороны.

Боеголовка ракеты сдетонировала в нескольких метрах над землей, выбросив осколки. Эксперт по взрывчатым веществам заявил газете, что образовавшаяся воронка и повреждения близ нее, подтверждают версию о запуске ракеты с северо-запада.

Украинские власти утверждали, что удар был нанесен Россией из системы С-300, однако такая ракета имеет иную боеголовку, чем та, следы которой были изучены журналистами в Константиновке. Они отметили, что повреждения характерны только для одного оружия — ракеты 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук». Этот вывод подтвердили опрошенные изданием независимые военные эксперты.

Журналисты NYT во время удара находились в городе Дружковка, находящегося в 16 км к северо-западу от Константиновки. Около 14:00 они услышали звук запуска двух ракет класса «земля-воздух» в направлении российских позиций, — за несколько минут до удара по Константиновке (в 14:04). Упоминания запусков появились тогда же телеграм-чате местных жителей, один из них написал в 14:03 фразу «Еще одна», имея ввиду второй пуск ракеты.

Запуски ракет слышали также анонимные собеседники издания среди украинских военных и местных жителей, источники сообщили NYT, что ракета могла быть запущена с полей на окраине Дружковки. Журналисты посетили это место и обнаружили следы пребывания большой военной машины, а также опаленную траву — признак работы систем ПВО. Спутниковые снимки показали, что новые следы появились в этом месте в день предположительного запуска ракет.

При ракетном ударе по Констаниновке погибли 16 человек, пострадали 33. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за удар на российскую артиллерию.

Ряд военных экспертов затем усомнились в официальной украинской версии, в частности, журналист немецкой Bild Юлиан Репке указывал на то, что ракета прилетела с северо-запада. В офисе президента Украины подвергли критике эти выводы.

«Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: «Вы знаете, это Украина сама себя атакует»?», — спрашивал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала Breakfast Show журналистов Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов). Вместе с тем он заявил, что по каждому запуску ракеты «безусловно, устанавливается, откуда прилетело, и кто там в этот момент находился с точки зрения отдачи того или иного приказа и исполнения этого приказа».

Расследование произошедшего ведет СБУ. По состоянию на 18 сентября следствие продолжается, сообщило ведомство изданию «Новости Донбасса». Дело завели по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).