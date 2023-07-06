Россия и Украина обменялись 45 попавшими в плен военными

Вернувшихся из плена российских военных отправят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Украина вернула 45 военных и двоих детей

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена в ходе обмена.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о возвращении из плена 45 человек, в том двух офицеров, 41 рядового и сержанта, а также двух гражданских. По его словам, в их числе — гражданский сотрудник «Азовстали» и член теробороны из Херсона.

Кроме того, Ермак рассказал о возвращении на Украину двух детей из России. По его словам, их мать, которая работала военным медиком, обменяли в октябре прошлого года, и с тех пор она с мужем ожидала возврата домой шестилетнего сына и десятилетней дочери.

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