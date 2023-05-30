Атака дронов на Москву. Что известно к 9:30 утра
Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на несколько зданий в столице, они получили незначительные повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал, что в Подмосковье работала ПВО, на подлете к столице сбили несколько беспилотников.
По словам Собянина, в результате атаки никто из жителей поврежденных домов «серьезно не пострадал», но два человека обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте.
Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
Места атаки беспилотников
- Первая жилая многоэтажка, об атаке на которую стало известно, расположена по адресу: ул. Атласова, дом 11 в Новой Москве. В МЧС РБК рассказали, что там нарушено остекление на 25-м этаже, пожара не было.
- Беспилотник также попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. В префектуре Юго-Западного административного округа рассказали, что по этому адресу после атаки дрона эвакуировали жителей трех подъездов.
- ТАСС сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте. Baza и РЕН ТВ сообщили, что он влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. По данным телеграм-канала, он нес три взрывных устройства.
- Собянин написал, что в двух домах эвакуировали жителей нескольких подъездов после попадания беспилотников, не уточнив адресов. Мэр добавил, что жители смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы экстренных служб.
- По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение, сообщил Дептранс столицы. Позднее движение восстановили.
- Звуки взрывов слышали жители подмосковных Одинцово и Красногорска, сообщил «112», Baza писала, что их слышали также жители Барвихи, а над Новой Ригой заметили дроны. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о работе ПВО.
- Более десяти беспилотников были сбиты утром 30 мая, сообщили РБК два источника, близких к МВД. По словам одного из них, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, под данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.
- SHOT сообщил, что четыре дрона упали в Одинцовском районе, зацепившись за деревья.
- Росавиация заявила, что все аэропорты Москвы и области работают штатно. Представитель аэропорта Домодедово рассказал РБК, что дронов в районе аэропорта зафиксировано не было.
- СК расследует факты падения беспилотников на здания в Москве. По данным следователей, они получили незначительные повреждения, пострадавших нет. СК устанавливает причастных.