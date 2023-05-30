Атака дронов на Москву. Что известно к 9:30 утра

Многоэтажки в Москве атаковали беспилотники, ПВО работала в Московской области. Никто из жильцов серьезно не пострадал, но два человека обратились за медпомощью, рассказал Собянин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на несколько зданий в столице, они получили незначительные повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал, что в Подмосковье работала ПВО, на подлете к столице сбили несколько беспилотников.

По словам Собянина, в результате атаки никто из жителей поврежденных домов «серьезно не пострадал», но два человека обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте.

Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Места атаки беспилотников