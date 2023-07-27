На Украине не состоятся запланированные парламентские выборы

Выборы в Верховную раду, назначенные на октябрь, не состоятся. Конституция Украины запрещает проводить их во время действия военного положения, Зеленский подчеркнул, что закон нарушать не будут. Но под вопросом и выборы президента

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Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского продлила действие военного положения до 15 ноября. Поддержали предложение 347 депутатов, остальные 14 воздержались.

На 29 октября были назначены парламентские выборы. Конституция Украины запрещает проводить любые выборы во время военного положения. Зеленский весной говорил, что власти не станут нарушать основной закон. «После окончания военного положения, думаю, через 90 дней проводятся выборы», — добавил глава государства.

Военное положение вместе с всеобщей мобилизацией власти Украины ввели 24 февраля — в день начала Россией военной операции. Затем их срок постоянно продлевали на 90 дней, в этом раз продлили в восьмой раз.

Как отмечает украинское издание «Страна», продление военного положения может помешать и проведению президентских выборов. Они должны пройти в марте 2024 года, но кандидаты рискуют не успеть провести предвыборную кампанию.