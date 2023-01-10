Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск

Лапин ранее командовал группой войск «Центр». Его работу на этом посту критиковал Рамзан Кадыров

Александр Лапин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщил РБК источник в Минобороны.

Ранее о назначении Лапина со ссылкой на источник сообщало издание «Ура.ру».

До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. В ходе операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П. прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга», — описывало действия подчиненных его подразделений Минобороны в июне.

Однако, в октябре Лапина жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший его «бездарем». Он обвинил его в кризисе на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина». «Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

27 октября Кадыров вновь раскритиковал Лапина и заявил, что генерал виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. «Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — заявил глава Чечни.

29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр».

В Кремле, комментируя критику Лапина, призвали обходиться без «эмоций». «Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок», — заявлял Дмитрий Песков.