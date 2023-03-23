Гросси исключил создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Идея создать вокруг Запорожской атомной станции демилитаризованную зону не рассматривается, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Теперь, по его словам, речь идет о прекращении боевых действий рядом с АЭС.

По его словам, сложности связаны с определением границ зоны. «Через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это», —сказал он.

По словам Гросси, сейчас целью является не допустить атаку на АЭС.

Он добавил, что переговоры о создании демилитаризованной зоны шли восемь месяцев. «Я пришел к выводу, что территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия», — заявил Гросси, говоря о причинах остановки переговорного процесса.

В начале марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что соглашение по созданию демилитаризованной зоны у Запорожской АЭС было близко к заключению, однако украинские власти в последний момент заблокировали его.

По словам Лаврова, в ходе переговоров Киев выдвигал предварительные условия насчет военнопленных и насчет демилитаризации. Лавров подчеркнул, что ни о какой демилитаризации станции никто, кроме Украины, не говорил.