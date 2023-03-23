Гросси исключил создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Идея создать вокруг Запорожской атомной станции демилитаризованную зону не рассматривается, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Теперь, по его словам, речь идет о прекращении боевых действий рядом с АЭС.
По его словам, сложности связаны с определением границ зоны. «Через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это», —сказал он.
По словам Гросси, сейчас целью является не допустить атаку на АЭС.
Он добавил, что переговоры о создании демилитаризованной зоны шли восемь месяцев. «Я пришел к выводу, что территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия», — заявил Гросси, говоря о причинах остановки переговорного процесса.
В начале марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что соглашение по созданию демилитаризованной зоны у Запорожской АЭС было близко к заключению, однако украинские власти в последний момент заблокировали его.
По словам Лаврова, в ходе переговоров Киев выдвигал предварительные условия насчет военнопленных и насчет демилитаризации. Лавров подчеркнул, что ни о какой демилитаризации станции никто, кроме Украины, не говорил.