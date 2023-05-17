В Николаеве сообщили о повреждении промышленного объекта
Николаев поздно вечером 16 мая подвергся ракетному удару, было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким.
Накануне вечером в городе прогремели взрывы; мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после этого начались пожары.
В ночь на 17 мая воздушная тревога звучала в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Предыдущей ночью украинские власти сообщали об отражении ракетных атак по Киеву. Российское Минобороны заявило, что поразило в украинской столице ЗРК Patriot при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
С прошлого октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Путин называет это ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украинская сторона отвергала причастность к произошедшему.