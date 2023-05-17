В Николаеве сообщили о повреждении промышленного объекта

Накануне вечером власти сообщили о взрывах в Николаеве. В результате удара повреждения получил в том числе объект промышленной инфраструктуры

Виталий Ким (Фото: mykolaivskaODA / Telegram)

Николаев поздно вечером 16 мая подвергся ракетному удару, было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким.

Накануне вечером в городе прогремели взрывы; мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после этого начались пожары.

В ночь на 17 мая воздушная тревога звучала в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Предыдущей ночью украинские власти сообщали об отражении ракетных атак по Киеву. Российское Минобороны заявило, что поразило в украинской столице ЗРК Patriot при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

С прошлого октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Путин называет это ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украинская сторона отвергала причастность к произошедшему.