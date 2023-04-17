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Словакия сообщила о «важной и сложной» операции по самолетам для Украины

Минобороны Словакии: Украина получила все 13 обещанных МиГ-29
Первые четыре истребителя перегнали украинские пилоты, а остальные девять прибыли в страну по суше в рамках «важной и сложной логистической операции», сообщили в Братиславе
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Slovak Ministry Of Defence / Reuters)

Словакия завершила передачу всех обещанных Киеву 13 истребителей МиГ-29, сообщает Минобороны страны.

Первые четыре самолета прибыли на Украину 23 марта, их перегнали украинские пилоты. Затем ВСУ получили остальные девять самолетов. По словам главы ведомства Ярослава Надя, их передача была осуществлена по суше, это была «важная и сложная логистическая операция».

Надь заявил, что Словакия не нуждается в МиГ-29, но Украине эти самолеты окажут значительную поддержку.

Братислава объявила о решении передать Киеву истребители 17 марта. Взамен она получит от Вашингтона 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Словакию, а представитель Воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии. Позже он сказал, что Украине нужна любая помощь, но Киев все же ожидает получения американских истребителей F-16 или других самолетов четвертого поколения. В США пока не видят в этом необходимости.

Свои МиГ-29 Украине передала и Польша. В феврале CNN сообщал, что отправку истребителей на Украину рассматривает Болгария, но в Софии заявили, что не готовы сделать это на безвозмездной основе.

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В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МиГ-29 Словакия Украина истребители
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