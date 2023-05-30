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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о новых ударах по центрам принятия решений на Украине

Минобороны: в течение суток нанесены удары по центральным пунктам принятия решения
Российские силы нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, заявило Минобороны, они были успешно поражены
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

По центральным пунктам принятия решений на Украине были нанесены удары. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

В этих центрах «под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России». Все назначенные объекты были поражены, добавили в ведомстве.

В ночь на 30 мая в ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу. Власти Киева сообщали о взрывах в городе. Об атаках на украинскую столицу заявляют уже третью ночь подряд. всего с начала мая Киев подвергся ударам не менее 18 раз.

Мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что в результате ночной атаки  Киеве и Киевской области один человек погиб, 11 пострадали, из них пять человек госпитализировали. Повреждены 16 объектов, в частности, машины и жилые дома. 

Материал дополняется

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Минобороны

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