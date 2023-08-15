Глава Волынской области Погуляйко сообщил о трех погибших при ударе по предприятию в Луцке

Украинские власти сообщили о последствиях ударов в Луцке и Днепре

В Луцке три человека погибли в результате ракетного удара по промышленному объекту, еще трое пострадали, сообщил глава администрации. Минобороны России утверждает, что наносит удары по военным и связанным с ними объектам

Фото: Роман Балук / Reuters

В результате ракетного удара по промышленному предприятию в Луцке Волынской области погибли три человека, еще трое ранены, сообщил глава администрации региона Юрий Погуляйко в опубликованном в телеграм-канале видео.

О «прилете» по промышленному предприятию в Днепре и последующем возгорании сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его данным, ранены два человека: 59-летняя женщина получила легкие травмы и будет лечиться дома, 70-летний мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Пожар локализовали на площади 800 кв. м, к 8:30 его потушили.

Кроме промышленного предприятия, под удар в Днепре попал спортивный объект, добавил Лысак. Там вылетели окна, поврежден фасад и внутренняя стена.

Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные дома на улицах Платона и Каховской, произошло возгорание, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь заявил глава областной администрации Максим Козицкий. Число раненых он не уточнил. Людей эвакуировали, есть разрушения, сообщил глава администрации.

«Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили. В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступила также информация о повреждении транспортных средств», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Кроме того, в селе Ставчаны в Львовской области повреждены десять домов, известно о получивших легкие травмы людях, добавил Козицкий. Также повреждены дома в селе Суховоля, там пострадавших нет.

Офис генпрокурора Украины сообщает также о гибели человека в результате удара по складским помещениям с продуктами питания в Краматорске. После попадания возник пожар на площади 2,4 тыс. кв. м, двое грузчиков оказались под завалами, тело одного из них деблокировали спасатели, состояние второго пока неизвестно, рассказали в ведомстве. Также легкие телесные повреждения получила 38-летняя кладовщица предприятия, ее госпитализировали, добавили там.

Ночью в этих регионах звучали сигналы воздушной тревоги, власти сообщали о взрывах.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.