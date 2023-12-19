Собянин сообщил об отражении атаки дрона в Подмосковье
Собянин: силы ПВО отразили атаку украинского дрона в Одинцово
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в подмосковном Одинцово и пресекли попытку Киева совершить теракт, передает Минобороны
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.
В Минобороны сообщили о пресечении в 12:35 19 декабря попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в России.
Ранее аэропорт Внуково сообщил, что временно закрывает прием и выпуск рейсов по независящим от воздушной гавани причинам. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что во Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер».
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