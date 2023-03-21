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Киев заявил, что Си Цзиньпину и Зеленскому «есть что сказать друг другу»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук: Киев ожидает разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Naohiko Hatta / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский собирается поговорить по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. Украинская сторона ждет подтверждения о звонке от Китая, сообщила газете Corriere della Sera вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Им есть что сказать друг другу», — прокомментировала Верещук запланированный звонок между лидерами Украины и Китая. Тем не менее вице-премьер добавила, что Украина «ожидает подтверждения» о звонке со стороны КНР.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным государственным визитом. Он продлится с 20 по 22 марта. Си встретился с Путиным и заявил ему о готовности КНР участвовать в урегулировании на Украине.

Китай 24 февраля представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. План включает в себя 12 пунктов, среди которых — уважение суверенитета всех государств, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план нереализуем, потому что в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения Китая «заслуживают внимания», но уточнил, что детали плана будет необходимо проанализировать с учетом «интересов самых разных сторон».

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