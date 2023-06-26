Шойгу проверил пункт управления войск в зоне военной операции

Это первое появление Сергея Шойгу в публичном пространстве после обострения ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер»

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений войск в зоне военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. На командном пункте он заслушал доклад командующего западной группировкой войск генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей обстановке, действиях ВСУ и выполнении российскими военными боевых задач на основных тактических направлениях.

«Также командующий группировкой доложил Сергею Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск», — говорится в сообщении.

Шойгу на совещании с командованием группировки заявил о высокой эффективности выявления и поражения военной техники и личного состава ВСУ. Он поручил руководству западной группировки продолжать активную разведку.

Когда именно министр совершил поездку, Минобороны не уточняет.

Это первое появление министра на публике после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утром 24 июня объявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Накануне он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны обвинения отвергли и назвали провокацией. Против Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), президент Владимир Путин обвинил его в предательстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, в ходе которых, как он сообщил вечером 24 июня, стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для «вагнеровцев». После этого Пригожин развернул бойцов, те направились в тыловые лагеря.

В Кремле заявили, что их не привлекут к ответственности, дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию. Какую должность он займет там, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не уточнял.

Песков опроверг обсуждение с Пригожиным кадровых перестановок в Минобороны.