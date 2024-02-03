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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал удар по Лисичанску «благодарностью» Киева за «щедрость» ЕС

Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» Киева за «щедрость» ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине

Удар Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске — «благодарность» Киева за финансовую помощь со стороны Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что граждане стран ЕС должны знать, что на их налоги «закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей». Она также предложила жителям Парижа и Рима представить, что они утром пошли «за багетом» или «выпить чашечку кофе с корнетто», но вместо выпечки принесли домой «раненых или убитых украинскими террористами родственников».

Представитель МИДа добавила, что Москва передаст международным организациям информацию о произошедшем в Лисичанске и ожидает от них «безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков».

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Днем 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под завалами могут находиться до нескольких десятков мирных жителей. В МЧС добавили, что спасатели продолжат работу и с наступлением ночи.

Россия уже обращалась в международные организации в связи с обстрелами со стороны Украины.

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30 декабря 2023 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, украинские силы вели огонь в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 25 человек, ранения разной степени тяжести получили свыше 100 человек.

Из-за атаки Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя назвал удар по Белгороду заранее спланированным терактом против мирного населения. Он также заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. Западные страны — соучастники преступлений, которые совершает «киевская шайка», отметил постпред.

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МИД Лисичанск атака ЛНР
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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