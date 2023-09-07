В Ростове возле штаба Южного военного округа сбили беспилотник

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону сбили два дрона, пострадал один человек

Система ПВО сбила два дрона, один из них упал за городом, другой — в центре Ростова. Пострадал один человек, повреждены несколько машин, сообщил губернатор Голубев

В Ростове-на-Дону система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Это произошло около 3:00 ночи.

Позднее Голубев написал, что было сбито два дрона. Один из них упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул.Пушкинской, 42.

Рядом с этим зданием находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу Буденновский проспект, 43.

По словам Голубева, пострадал один человек, он отказался от госпитализации. Несколько легковых машин получили повреждения.

Незадолго до этого телеграм-канала Baza сообщил о взрыве на Пушкинской улице недалеко от штаба ЮВО. По его данным, дрон упал на автомобиль. «Осторожно, новости» пишут, что на этой улице повреждены несколько зданий, там выбило стекла.

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