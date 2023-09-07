branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву Политика, 04:07
В Ростове возле штаба Южного военного округа сбили беспилотник Политика, 04:01
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем Технологии и медиа, 03:53
Блинкен анонсировал передачу активов российских бизнесменов ветеранам ВСУ Политика, 03:38
Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна Политика, 02:43
Посольство сочло «крестом на поколениях» поставки снарядов с ураном Киеву Политика, 02:41
Блинкен встретился с Зеленским Политика, 02:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали по делу о взятке Общество, 01:57
Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит в ведомстве Экономика, 01:49
Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн Общество, 01:17
В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы Политика, 00:58
Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet Технологии и медиа, 00:39
Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну Политика, 00:34
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20 Политика, 00:22
Политика ,  
0 

В Ростове возле штаба Южного военного округа сбили беспилотник

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону сбили два дрона, пострадал один человек
Система ПВО сбила два дрона, один из них упал за городом, другой — в центре Ростова. Пострадал один человек, повреждены несколько машин, сообщил губернатор Голубев

В Ростове-на-Дону система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Это произошло около 3:00 ночи.

Позднее Голубев написал, что было сбито два дрона. Один из них упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул.Пушкинской, 42.

Рядом с этим зданием находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу Буденновский проспект, 43.

По словам Голубева, пострадал один человек, он отказался от госпитализации. Несколько легковых машин получили повреждения.

Незадолго до этого телеграм-канала Baza сообщил о взрыве на Пушкинской улице недалеко от штаба ЮВО. По его данным, дрон упал на автомобиль. «Осторожно, новости» пишут, что на этой улице повреждены несколько зданий, там выбило стекла.

Материал дополняется

Теги
Василий Голубев Ростов-на-Дону беспилотники Южный военный округ