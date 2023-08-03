Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции на купянском направлении

Минобороны отчиталось о взятии выгодных позиций на купянском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные в ходе наступления на купянском направлении улучшили свое тактическое положение, сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР», — говорится в сводке.

Также российские войска отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Авиация и артиллерия Западной группировки войск атаковала ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР, уточнили в военном ведомстве.

Накануне Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении. По данным ведомства, Западная группировка войск улучшила свое тактическое положение в направлении населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Тимковка Харьковской области.