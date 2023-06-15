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Минобороны сообщило об ударе по местам производства дронов на Украине

Минобороны: ВКС нанесли удар по местам производства ударных беспилотников на Украине
Украинская армия продолжила наступать на трех направлениях, атаки отражены. ВСУ также потеряли два Су-27. Всего за все время спецоперации, по данным Минобороны, Украина потеряла 9994 танка и иных бронемашин
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС)

Российская авиация ударила ночью по местам выпуска ударных беспилотников на Украине, все объекты поражены, цели достигнуты, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В районе Времевского выступа <...> отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — добавил он, уточнив, что погибли до 25 украинских военных, уничтожены три танка.

Кроме того, Конашенков отчитался о сбитом украинском Су-27 в районе Красноармейска, еще один Су-27 сбили неподалеку от Краматорска.

С начала военной операции, по данным Минобороны на 15 июня, Киев потерял 444 самолета, 238 вертолетов, более 4,6 тыс. беспилотников, 9994 танков и бронемашин, 5,1 тыс. орудий полевой артиллерии, более 1,1 тыс. машин РСЗО.

Теги
Минобороны Украина беспилотники дроны
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