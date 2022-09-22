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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил об обмене пленных с участием командиров «Азова» и Медведчука

В рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе Виктора Медведчука, а Украине 215, среди них командиры запрещенного в России «Азова». По данным властей ДНР, среди освобожденных - российские военные летчики

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Президент Турции Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену, передает агентство Anadolu.

В рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине 215, среди них командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламара «Калина».

Зеленский в ночь на четверг сказал, что по условиям обмена 5 командиров «Азова» будут находится в Турции до окончания боевых действий «под личным протекторатом турецкого президента».

Российские власти пока обмен не прокомментировали.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснил РБК, что в рамках обмена «215 человек забрала Украина при посредничестве других стран, среди них и командиры «Азова», взамен отдали Медведчука и еще 50 пленных».

Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». Страна.ua опубликовала фото участников обмена, на которых также присутствует командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына («Волына»).

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона поговорил с участниками обмена. Он заявил, что Медведчук «не представлял никакого интереса для следствия». Медведчук – один из лидеров украинской оппозиции, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована решением Верховной Рады в середине мая). Российский президент — крестный отец его дочери

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В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в ходе обмена были освобождены военнослужащие, попавшие в плен в на Харьковском направлении, а также российские военные летчики.

Саудовская Аравия заявила об участии в освобождении Россией 10 пленных
Политика
Мухаммед бен Сальман

Вечером 21 сентября Саудовская Аравия сообщила об освобождении Москвой десятерых иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет Reuters. Как сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на британские власти, среди освобожденных Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смертной казни. Также по данным саудовских СМИ и Reuters, среди них британец Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн.

За сутки до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказывая о своей недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Узбекистане, сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 200 пленных. «Он действительно показывает мне, что он хочет завершить это (конфликт на Украине. — РБК) как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что сейчас все идет довольно проблематично. 200 пленных будут обменяны по достигнутому сторонами соглашению. Я думаю, будет сделан важный шаг вперед», — сказал турецкий лидер

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Александр Атасунцев Александр Атасунцев
обмен пленными Виктор Медведчук «Азов» Военная операция на Украине военнопленные
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