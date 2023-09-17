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Военная операция на Украине ,  
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Глава областной администрации сообщил об ударах по Харькову

Олег Синегубов: по Харькову нанесли удары
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Военная операция на Украине

По Харькову наносят удары, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей проследовать в укрытия.

В городе прозвучали по меньшей мере четыре взрыва, передает корреспондент «Суспiльне». В Харьковской, а также Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

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