Глава областной администрации сообщил об ударах по Харькову
Олег Синегубов: по Харькову нанесли удары
По Харькову наносят удары, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей проследовать в укрытия.
В городе прозвучали по меньшей мере четыре взрыва, передает корреспондент «Суспiльне». В Харьковской, а также Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.
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