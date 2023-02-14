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Пушилин заявил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре

Глава ДНР Пушилин: в юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои
Врио главы ДНР заявил о том, что в случае успеха в Парасковиевке российским подразделениям удастся перерезать последний путь снабжения украинской армии в Артемовске
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Первого канала», что сейчас идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Парасковиевка. По его словам, занятие этого поселка позволит перекрыть дорогу на Часов Яр, которая является последним путем снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмуте).

Пушилин добавил, что «пока нет перспектив того, что украинская армия будет сдавать позиции без боя».

Пушилин заявил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре

Также Пушилин рассказал о продолжающихся ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара, где, по его словам, «есть успехи». «Здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои», — сказал он.

Что касается Марьинки, то там, как отметил врио главы ДНР, продолжаются бои в западной части города. «Есть перспективы выхода на новые позиции», — считает Пушилин.

Парасковиевка — поселок к северу от Артемовска (Бахмута), в котором находится соляная шахта. В минувшие выходные пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о занятии отрядами ЧВК «Вагнер» поселка Красная Гора, который от Парасковиевки отделяют река Бахмутка и железная дорога. Министерство обороны России сообщило о занятии Красной Горы в сводке в понедельник.

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Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный во вторник утром написал в своем Telegram, что пути отхода украинских военных из Парасковиевки перерезаны, но сопротивление в поселке продолжают три подразделения ВСУ.

Пушилин заявил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре
Пушилин заявил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре

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Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Денис Пушилин Военная операция на Украине
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