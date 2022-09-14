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В ДНР заявили о контроле над двумя селами в районе Артемовска

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Союзные силы взяли под контроль села Николаевка и Николаевка Вторая, сообщил штаб территориальной обороны частично признанной ДНР в Telegram.

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — сказано в сообщении.

Села находятся в Бахмутском районе Донецкой области, то есть расположены в направлении города Бахмут (до 2016 года — Артемовск).

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12 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы приблизились к окраинам Артемовска. «На Артемовск продолжаются шаги. В окраины Артемовска уже вгрызлись, я думаю, там ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию», — говорил он.

Ранее глава республики сообщал о тяжелой ситуации на севере Донецкой области, особенно в Красном Лимане (Лимане), из-за наступления ВСУ. Однако 13 сентября Пушилин рассказал, что ситуация стабилизировалась. По его словам, украинские войска продолжают попытки провести разведку и совершить «другие действия», но союзные силы справляются с ними.

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