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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск

ФСБ: украинский агент задержан в Херсонской области за передачу СБУ данных о ВС России
Против задержанных граждан Украины завели дело о шпионаже, им грозит до 20 лет тюрьмы
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Херсонской области задержали агента спецслужб Украины, который собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Вместе с ним был задержан его помощник. Они передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам через мессенджеры.

Как заявила ФСБ, полученные сведения передавались украинским военным, которые с помощью них корректировали » артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям ВС России».

Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК («Шпионаж»), их арестовали. По ней грозит до 20 лет лишения свободы.

«РИА Новости» опубликовало видео показаний задержанного, где он рассказал, что должен был пересылать данные конкретному человеку. Это была женщина, которая представилась военной, а позднее сообщила, что у нее «есть куратор в СБУ». «Сказала: «Сбрасывайте все что есть — техника, дислокация, перемещение». Я конкретно отправил по территории Чернобаевского аэропорта», — сказал он.

В конце прошлого года ФСБ сообщала о задержании другого агента украинских спецслужб в регионе. Он также пересылал сведения о численности подразделений российской армии и их перемещении. До этого спецслужба заявила, что в регионе с начала декабря задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве украинской армии.

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