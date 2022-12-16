В Киеве, Харькове и Запорожье сообщили о взрывах

В Харькове в результате обстрелов произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносят по инфраструктурным объектам. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о трех ударах по территории региона. Харьков остался без электроснабжения. «Есть попадания по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе», — сказал Синегубов. Он не исключил перебои с электроснабжением. В городе остановилось метро.