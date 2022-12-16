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В Киеве, Харькове и Запорожье сообщили о взрывах

Власти нескольких регионов, включая Киев, Харьков, Запорожье и Кривой Рог сообщили об обстрелах. Полтава обесточена
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщают местные власти.

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы Украины. Работает ПВО.
    Движение приостановлено на всех ветках метро, сказал Кличко. Подземные станции работают как укрытие. Во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

  • В Харькове в результате обстрелов произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносят по инфраструктурным объектам. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о трех ударах по территории региона. Харьков остался без электроснабжения. «Есть попадания по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе», — сказал Синегубов. Он не исключил перебои с электроснабжением. В городе остановилось метро.

  • В Кривом Роге произошли взрывы, сообщил начальник местной военной администрации Александр Вилкул. «Кривой Рог. Имеются поражения ракетами», — написал он в телеграм-канале.

  • Полтава оказалась полностью обесточена, сообщил мэр Александр Мамай. Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий сообщил, что из-за отсутствия электричества не работает городская система отопления. Он призвал жителей закрыть окна и всячески сберегать тепло.

  • Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по Запорожью нанесено 12 ракетных ударов. 

  • Глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил о взрывах в регионе и работе ПВО.

  • Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. «В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами», — сообщает Украинская железная дорога.

  • Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о «заходе первых ракет», работает ПВО.

  • Остановлено метро в Днепре, там также не ходят троллейбусы.

Российское Минобороны не сообщало об ударах утром 16 декабря. С 10 октября в ведомстве неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

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