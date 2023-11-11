Минобороны заявило об ударе по складу бригады ВСУ в Киевской области

Фото: Google Maps

Армия России ударила по складу бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области, говорится в сводке Минобороны.

«В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что всего по состоянию на 11 ноября российской армией «нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах». За сутки военные перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В ночь на 11 ноября начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что на подступах к украинской столице и в Киевской области работают средства ПВО. В регионах объявили воздушную тревогу, жителей попросили уйти в укрытия.

До этого ПВО на подступах к Киеву работала 22 октября. Тогда глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что силы противовоздушной обороны зафиксировали в небе цели, взрывы были слышны на севере и юге Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.