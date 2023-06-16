Африканские лидеры в Киеве призвали завершить конфликт как можно скорее

Африканские лидеры провели переговоры с президентом Украины, призвав скорее завершить конфликт. Зеленский заявил о готовности к переговорам только после вывода российских войск с территории страны. Кремль подобное исключал

Президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салл, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

О чем говорили в Киеве

«Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — сообщил по итогам переговоров президент ЮАР Сирил Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры с Россией о мире возможны только после того, как она выведет свои войска с украинской территории, заявил в ответ на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Посредники посетили Киев 16 июня, с тем чтобы представить свою инициативу по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

В Кремле ранее исключали возможность вывода войск до выполнения поставленных задач, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале июня говорил, что военную операцию нужно довести до конца и альтернатив этому нет.

В состав делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, который наиболее активно продвигает посредничество в публичном поле, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский союз, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда. 16 июня они посетили город Буча в Киевской области, после чего вернулись в украинскую столицу, — здесь прошла их встреча с президентом Владимиром Зеленским. 17 июня в Санкт-Петербурге они изложат свой план урегулирования президенту России Владимиру Путину.

Зеленский выступил против переговоров до вывода российских войск, так как это будет означать заморозку конфликта. На пресс-конференции он сказал, что «Россия долгое время пыталась обмануть всех с «Минском» и «пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана». «Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — резюмировал украинский президент (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Сирил Рамафоса, в свою очередь, сказал, что африканские страны готовы и дальше взаимодействовать со сторонами конфликта для его урегулирования. При этом он подчеркнул, что на мировых рынках должны быть обеспечены бесперебойные поставки зерна.

В день визита СМИ сообщили о российском ракетном ударе по Киеву и взрывах, в результате которых, по информации полиции Киевской области, пострадали семь человек. По информации агентства Reuters, африканским лидерам пришлось укрываться в бомбоубежище. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «сигналом Африке» о том, что «Россия хочет больше войны, а не мира». Южноафриканские СМИ, в свою очередь, ссылаясь на Сирила Рамафосу, назвали сообщения о взрывах «дезинформацией и неправдой».

«Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия не будет легкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство. А другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв», — приводит портал News24 слова представителя президента ЮАР Винсента Магвеньи. Позднее в разговоре с журналистами он заявил: «Я не сказал, что я не верю. Я сказал, что я не слышал взрывов. И это правда».

О том, как в Киеве относятся к международным посредническим инициативам, за пять дней до визита рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, переговоры с нынешним руководством России невозможны, а потому Украина отвергает планы урегулирования третьих стран. «Это бессмысленно, опасно и убийственно — для Украины, Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни «российско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он в Twitter 11 июня, потребовав вывода войск с территории Украины.

В чем суть африканской инициативы

О том, что африканские страны хотели бы стать посредниками между Россией и Украиной, Сирил Рамафоса сообщил в середине мая 2023 года на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Инициатива исходит от лидеров Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР — о ней южноафриканский президент рассказал в телефонных разговорах Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, и, по его словам, оба президента делегацию посредников принять согласились.

15 июня, за день до поездки в Киев, офис президента ЮАР сообщил состав так называемой Африканской миротворческой миссии (African Peace Mission): вместе с Сирилом Рамафосой в нее вошли лидеры Египта, Замбии, Союза Коморских Островов, Республики Конго, Сенегала и Уганды — они будут выступать от лица «континента, который ощутил на себе негативные экономические последствия конфликта».

«Мы удовлетворены и воодушевлены той открытостью, с которой оба президента согласились взаимодействовать с африканскими лидерами по этому вопросу, — говорится в заявлении Рамафосы. — По нашему опыту можем сказать, что именно во время эскалации конфликта поиски мира должны быть ускорены. Эту мирную инициативу следует рассматривать как дополнение к инициативам, которые выдвинули другие стороны. Преимущество этой миссии в том, что африканские лидеры будут взаимодействовать с обеими сторонами».

В тот же день агентство Reuters, ссылаясь на проект документа, привело детали этого мирного плана. В нем, в частности, поясняется, почему страны Африки заинтересованы в урегулировании: «Конфликт и санкции, которые в связи с ним ввели против России ведущие торговые партнеры Африканского континента, негативно влияют на экономики и жизнеобеспечение африканских стран». План предполагает следующие меры:

отвод российских войск;

вывоз российского тактического ядерного оружия из Белоруссии;

приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина;

ослабление введенных против России санкций.

Эти меры, сказано в документе, направлены на то, чтобы создать условия для прекращения огня, укрепления доверия и формирования стратегий по восстановлению мира. За ними могло бы последовать соглашение о прекращении боевых действий и параллельно — контакты между Россией и Западом. На этих переговорах, считают африканские посредники, Москва и западные страны должны обсуждать такие темы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактических ядерных вооружений и систем биологического оружия.

По сообщению офиса президента ЮАР, урегулирование конфликта Сирил Рамафоса обсуждал также с председателем КНР Си Цзиньпином, главами стран БРИКС и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как на африканский план реагируют другие стороны

Генсек ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопросы на пресс-конференции 15 июня, назвал его «важной инициативой, которая опирается на добрую волю ряда значимых стран». «Надеюсь, что переговоры президента Путина и лидеров африканских стран принесут положительный результат в отношении Черноморской инициативы, а также в отношении тех усилий, которые мы прилагаем для экспорта российских продуктов питания и удобрений», — заключил он.

Российская сторона африканское посредничество также восприняла благосклонно. Как заявил 16 июня представитель Кремля Дмитрий Песков, «президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы». «Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — сказал он, не комментируя при этом содержание инициативы (цитата по ТАСС).

О том, что Россия «ценит искреннее стремление» африканских стран «каким-то образом помочь», говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров во время своего африканского турне в конце мая. При этом он тогда уточнил: «Рассматривать все эти идеи и инициативы необходимо в контексте геополитического противостояния, затеянного Западом против Российской Федерации, а заодно и против Китая, как это было недавно провозглашено в документах «семерки».

Что до содержания инициативы, то более критически о ней высказались представители Евросоюза. В Брюсселе заявили, что не приемлют урегулирование, которое будет подразумевать заморозку конфликта. «Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, — сказал на брифинге 16 июня представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. — Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция».