Африканские лидеры в Киеве призвали завершить конфликт как можно скорее

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16:42
Зеленский увидел риск заморозки конфликта в случае переговоров с Россией Политика, 22:12
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 22:03
Лавров заявил о развязанной Западом геополитической войне против России Политика, 22:00
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 21:38
Летевший из Москвы в Сочи пассажирский самолет сел в Саратове Общество, 21:31
Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе Спорт, 21:31
Африканские лидеры в Киеве призвали завершить конфликт как можно скорее Политика, 21:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» в 2024 году Политика, 21:16
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
Минюст признал иноагентами Виталия Манского и Льва Шлосберга Политика, 21:07
МИД Армении вызвал посла России из-за случая с миротворцами и флагом Политика, 21:07
НАТО анонсировал новый шаг к сближению с Украиной Политика, 21:01
Экс-глава Google купил яхту «российского олигарха» Бизнес, 20:51
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Африканские лидеры в Киеве призвали завершить конфликт как можно скорее

Президент ЮАР Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине, «пока не все потеряно»
Африканские лидеры провели переговоры с президентом Украины, призвав скорее завершить конфликт. Зеленский заявил о готовности к переговорам только после вывода российских войск с территории страны. Кремль подобное исключал
Президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салл, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули
Президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салл, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

О чем говорили в Киеве

«Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — сообщил по итогам переговоров президент ЮАР Сирил Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры с Россией о мире возможны только после того, как она выведет свои войска с украинской территории, заявил в ответ на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Посредники посетили Киев 16 июня, с тем чтобы представить свою инициативу по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

В Кремле ранее исключали возможность вывода войск до выполнения поставленных задач, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале июня говорил, что военную операцию нужно довести до конца и альтернатив этому нет.

В состав делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, который наиболее активно продвигает посредничество в публичном поле, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский союз, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.

16 июня они посетили город Буча в Киевской области, после чего вернулись в украинскую столицу, — здесь прошла их встреча с президентом Владимиром Зеленским. 17 июня в Санкт-Петербурге они изложат свой план урегулирования президенту России Владимиру Путину.

Зеленский выступил против переговоров до вывода российских войск, так как это будет означать заморозку конфликта. На пресс-конференции он сказал, что «Россия долгое время пыталась обмануть всех с «Минском» и «пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана». «Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — резюмировал украинский президент (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Сирил Рамафоса, в свою очередь, сказал, что африканские страны готовы и дальше взаимодействовать со сторонами конфликта для его урегулирования. При этом он подчеркнул, что на мировых рынках должны быть обеспечены бесперебойные поставки зерна.

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии

В день визита СМИ сообщили о российском ракетном ударе по Киеву и взрывах, в результате которых, по информации полиции Киевской области, пострадали семь человек. По информации агентства Reuters, африканским лидерам пришлось укрываться в бомбоубежище. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «сигналом Африке» о том, что «Россия хочет больше войны, а не мира». Южноафриканские СМИ, в свою очередь, ссылаясь на Сирила Рамафосу, назвали сообщения о взрывах «дезинформацией и неправдой».

«Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия не будет легкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство. А другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв», — приводит портал News24 слова представителя президента ЮАР Винсента Магвеньи. Позднее в разговоре с журналистами он заявил: «Я не сказал, что я не верю. Я сказал, что я не слышал взрывов. И это правда».

О том, как в Киеве относятся к международным посредническим инициативам, за пять дней до визита рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, переговоры с нынешним руководством России невозможны, а потому Украина отвергает планы урегулирования третьих стран. «Это бессмысленно, опасно и убийственно — для Украины, Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни «российско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он в Twitter 11 июня, потребовав вывода войск с территории Украины.

В чем суть африканской инициативы

О том, что африканские страны хотели бы стать посредниками между Россией и Украиной, Сирил Рамафоса сообщил в середине мая 2023 года на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Инициатива исходит от лидеров Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР — о ней южноафриканский президент рассказал в телефонных разговорах Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, и, по его словам, оба президента делегацию посредников принять согласились.

15 июня, за день до поездки в Киев, офис президента ЮАР сообщил состав так называемой Африканской миротворческой миссии (African Peace Mission): вместе с Сирилом Рамафосой в нее вошли лидеры Египта, Замбии, Союза Коморских Островов, Республики Конго, Сенегала и Уганды — они будут выступать от лица «континента, который ощутил на себе негативные экономические последствия конфликта».

«Мы удовлетворены и воодушевлены той открытостью, с которой оба президента согласились взаимодействовать с африканскими лидерами по этому вопросу, — говорится в заявлении Рамафосы. — По нашему опыту можем сказать, что именно во время эскалации конфликта поиски мира должны быть ускорены. Эту мирную инициативу следует рассматривать как дополнение к инициативам, которые выдвинули другие стороны. Преимущество этой миссии в том, что африканские лидеры будут взаимодействовать с обеими сторонами».

В тот же день агентство Reuters, ссылаясь на проект документа, привело детали этого мирного плана. В нем, в частности, поясняется, почему страны Африки заинтересованы в урегулировании: «Конфликт и санкции, которые в связи с ним ввели против России ведущие торговые партнеры Африканского континента, негативно влияют на экономики и жизнеобеспечение африканских стран». План предполагает следующие меры:

  • отвод российских войск;
  • вывоз российского тактического ядерного оружия из Белоруссии;
  • приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина;
  • ослабление введенных против России санкций.

Эти меры, сказано в документе, направлены на то, чтобы создать условия для прекращения огня, укрепления доверия и формирования стратегий по восстановлению мира. За ними могло бы последовать соглашение о прекращении боевых действий и параллельно — контакты между Россией и Западом. На этих переговорах, считают африканские посредники, Москва и западные страны должны обсуждать такие темы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактических ядерных вооружений и систем биологического оружия.

По сообщению офиса президента ЮАР, урегулирование конфликта Сирил Рамафоса обсуждал также с председателем КНР Си Цзиньпином, главами стран БРИКС и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как на африканский план реагируют другие стороны

Генсек ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопросы на пресс-конференции 15 июня, назвал его «важной инициативой, которая опирается на добрую волю ряда значимых стран». «Надеюсь, что переговоры президента Путина и лидеров африканских стран принесут положительный результат в отношении Черноморской инициативы, а также в отношении тех усилий, которые мы прилагаем для экспорта российских продуктов питания и удобрений», — заключил он.

Российская сторона африканское посредничество также восприняла благосклонно. Как заявил 16 июня представитель Кремля Дмитрий Песков, «президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы». «Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — сказал он, не комментируя при этом содержание инициативы (цитата по ТАСС).

О том, что Россия «ценит искреннее стремление» африканских стран «каким-то образом помочь», говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров во время своего африканского турне в конце мая. При этом он тогда уточнил: «Рассматривать все эти идеи и инициативы необходимо в контексте геополитического противостояния, затеянного Западом против Российской Федерации, а заодно и против Китая, как это было недавно провозглашено в документах «семерки».

Что до содержания инициативы, то более критически о ней высказались представители Евросоюза. В Брюсселе заявили, что не приемлют урегулирование, которое будет подразумевать заморозку конфликта. «Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, — сказал на брифинге 16 июня представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. — Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция».

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Африка ЮАР Украина Россия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине
Политика
Reuters узнал содержание «мирного плана» Африки по Украине
Политика
Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter