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Минобороны назвало места наиболее ожесточенных боев в ДНР

Минобороны: ожесточенные бои в ДНР идут в районе Марьинки и Авдеевке с участием «Ахмата»
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Наиболее ожесточенные бои на донецком направлении ведутся в районе Марьинки и Авдеевки. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут бои в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки, заявили в ведомстве.

Потери противника составили:

  • более 220 военнослужащих;
  • один танк;
  • боевая машина пехоты;
  • восемь автомобилей;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Спецназ «Ахмат» прибыл в Марьинку 31 мая. В Минобороны тогда сообщили, что отряд ведет успешные наступательные действия в этом районе. Глава «Ахмата» Апты Алаудинов ранее сообщил, что город контролируется российскими силами на 70%.

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