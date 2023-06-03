Минобороны назвало места наиболее ожесточенных боев в ДНР
Минобороны: ожесточенные бои в ДНР идут в районе Марьинки и Авдеевке с участием «Ахмата»
Наиболее ожесточенные бои на донецком направлении ведутся в районе Марьинки и Авдеевки. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут бои в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки, заявили в ведомстве.
Потери противника составили:
- более 220 военнослужащих;
- один танк;
- боевая машина пехоты;
- восемь автомобилей;
- гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Спецназ «Ахмат» прибыл в Марьинку 31 мая. В Минобороны тогда сообщили, что отряд ведет успешные наступательные действия в этом районе. Глава «Ахмата» Апты Алаудинов ранее сообщил, что город контролируется российскими силами на 70%.