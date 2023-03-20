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СК завел дело в отношении судей Международного уголовного суда в Гааге

СК завел дело против главного прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге
В СК подчеркнули, что уголовное преследование Путина носит незаконный характер. Ведомство напомнило, что в соответствии с международным правом главы государств имеют иммунитет от юрисдикции других стран
Здание Международного уголовного суда
Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса после выдачи ими ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщила пресс-служба ведомства.

«В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование российского президента и детского омбудсмена носит незаконный характер, так как оснований для их привлечения к уголовной ответственности не имеется. «В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — добавили в СК.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию». В МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

Украина и США решение суда приветствовали. Главный прокурор МУС Карим Хан отмечал, что выданный ордер «вызывает сожаление» и «не должен давать повод для праздника», однако указал, что выбора не было. «Доказательства заставили нас действовать таким образом», — говорил он.

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МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего статут ратифицировали 123 страны; в их число не входят, в частности, Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержал Римский статут.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
СК МУС уголовное дело Владимир Путин Мария Львова-Белова Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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