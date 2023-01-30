Власти сообщили об ударах по Харькову и области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром Политика, 01:26
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 01:09
Associated Press извинилось за совет не употреблять фразу «the French» Общество, 00:58
Bloomberg назвал военную «автономию» Европы от США несбыточной мечтой Политика, 00:53
На сирийско-иракской границе обстреляли колонну грузовиков Политика, 00:52
Что «Билайн» предложит держателям бондов на фоне проблем с выплатами Технологии и медиа, 00:46
FARS показало цех минобороны Ирана после атаки беспилотников Политика, 00:40
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Власти сообщили об ударах по Харькову и области Политика, 00:20
Какие проблемы ждут рынок автомобильных масел. Они уже подорожали на 80% Авто, 00:20
Единороссы определили возможные «риски момента» на выборах Политика, 00:03
Иран исключил срыв развития мирного атома из-за удара по военному объекту Политика, 00:01
ФНС ввела послабления по долгам на фоне нового подхода к взиманию налогов Экономика, 00:00
«Аэрофлот» запланировал перевозить половину всех пассажиров в стране Бизнес, 00:00
Украинские военные прибыли в Британию для обучения применению Challenger Политика, 29 янв, 23:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили об ударах по Харькову и области

Власти сообщили об ударе по Харькову
В ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Власти сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Харькове

Харьковская область подверглась ударам, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе в Киевском районе города. Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в жилой дом попала ракета С-300, пострадали три человека.

В ночь на 30 января в ряде областей Украины, в том числе Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

14 января ракетные обстрелы пришлись по Индустриальному району Харькова, Синегубов сообщал, что в регионе зафиксировали два попадания по объекту критической инфраструктуры, после этого начались аварийные отключения энергии. Позже представитель «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко рассказывал, что Харьков и область полностью остались без электроснабжения. Городской метрополитен на время прекращал работу.

Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому. При этом российское министерство подчеркивает, что не наносит удары по гражданским объектам.

Теги
Харьков Харьковская область
Материалы по теме
Метро Харькова возобновило работу
Общество
Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп под Харьковом
Политика
В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter