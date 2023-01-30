Власти сообщили об ударах по Харькову и области

В ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Власти сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Харькове

Харьковская область подверглась ударам, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе в Киевском районе города. Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в жилой дом попала ракета С-300, пострадали три человека.

В ночь на 30 января в ряде областей Украины, в том числе Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

14 января ракетные обстрелы пришлись по Индустриальному району Харькова, Синегубов сообщал, что в регионе зафиксировали два попадания по объекту критической инфраструктуры, после этого начались аварийные отключения энергии. Позже представитель «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко рассказывал, что Харьков и область полностью остались без электроснабжения. Городской метрополитен на время прекращал работу.

Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому. При этом российское министерство подчеркивает, что не наносит удары по гражданским объектам.