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На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение
Запорожскую АЭС перевели на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП
Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение, сообщается в телеграм-канале станции. Ее перевели на дизельные генераторы из-за отключения высоковольтной линии электропередачи (750 кВ Днепровская).
Причины отключения линии ЛЭП пока не установлены. В сообщении отмечается, что радиационный фон в норме.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЛЭП отключил украинский «Энергоатом», станция переведена на резервно-аварийное питание.
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