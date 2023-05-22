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На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

Запорожскую АЭС перевели на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение, сообщается в телеграм-канале станции. Ее перевели на дизельные генераторы из-за отключения высоковольтной линии электропередачи (750 кВ Днепровская). 

Причины отключения линии ЛЭП пока не установлены. В сообщении отмечается, что радиационный фон в норме.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЛЭП отключил украинский «Энергоатом»,  станция переведена на резервно-аварийное питание.

Материал дополняется. 

 

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