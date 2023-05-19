Минобороны: российские военные нанесли удар по складам иностранного оружия на Украине

Минобороны сообщило о ночном ударе по складам вооружений на Украине

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные в ночь на 19 мая нанесли удар «по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства», заявили в Минобороны.

По данным ведомства, «все назначенные объекты поражены», а снабжение и формирование резервов украинских войск нарушены.

Утром мэр Львова Андрей Садовой сообщал о взрыве в городе. «По предварительной информации, целью [удара] был объект критической инфраструктуры города», — сказал он.

18 мая Минобороны тоже отчиталось о ночных ударах по резервам ВСУ и крупным складам с иностранной техникой. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.