В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-каналах городской и областной военной администрации.

Помимо того, сирены тревоги прозвучали еще в шести областях страны — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

В ночь на 10 июня сирены воздушной тревоги также были слышны в Одесской области, затем в регионе сработали системы ПВО. В самой Одессе раздались несколько взрывов, передавали «Суспiльне» и «Страна.ua».

В ночь на 9 июня на Украине вновь объявлялась воздушная тревога. ZN.ua и ТСН, в частности, сообщали о взрывах и работе ПВО в Житомирской, Ровненской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Глава житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что при падении обломков ракеты погиб один человек, трое пострадали.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в украинских регионах с осени прошлого года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.