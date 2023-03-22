Зеленский заявил о попадании ракеты в многоэтажный дом в Запорожье
Под обстрел попали жилые дома в Запорожье, а также расположенный в черте города остров Хортица, заявил в телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В регионе объявили воздушную тревогу, сообщило «Суспільне Запоріжжя». Позднее издание опубликовало фотографии пострадавшего многоэтажного жилого дома, на месте возник пожар. На месте удара работают спасатели, пишет ТСН. Полиция ограничила автомобильное движение близ пострадавшего дома по улице Запорожской на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали. В администрации региона призвали жителей не игнорировать сигналы тревоги, так как атака продолжается.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что пострадали 18 человек, в том числе двое детей.
В регионе с полуночи 22 марта четырежды объявляли воздушную тревогу — в 0:17, 3:58, 9:41 и 13:23 по местному времени, пишет «Суспільне Запоріжжя». Корреспонденты сообщали о нескольких взрывах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал причиной взрыва в доме попадание российской ракеты.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что в жилой дом в Запорожье попала ракета ПВО Украины.
Власти России неоднократно заверяли, что российские военные в ходе военной операции не наносят удары по гражданским целям и стараются беречь жизни мирных жителей.
В украинских городах после начала военной операции России регулярно объявляют воздушную тревогу. С середины октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины, президент Владимир Путин назвал эти действия ответом на действия Украины, в частности, взрыв на Крымском мосту. Москва обвиняет в причастности к взрыву украинские спецслужбы, Киев обвинения отвергает.