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Шойгу заявил о «перемалывании» российскими военными вооружений ВСУ

Шойгу: российские военные продолжают «перемалывать» поставляемое ВСУ западное оружие
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожают поставляемые Киеву западными странами вооружения и технику на маршрутах доставки и боевых позициях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает «РИА Новости».

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал он.

Потери ВСУ за январь составили более 6,5 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу. Кроме того, уничтожены 26 самолетов и 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танк.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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