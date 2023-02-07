Шойгу заявил о «перемалывании» российскими военными вооружений ВСУ
Шойгу: российские военные продолжают «перемалывать» поставляемое ВСУ западное оружие
Российские военные уничтожают поставляемые Киеву западными странами вооружения и технику на маршрутах доставки и боевых позициях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает «РИА Новости».
«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал он.
Потери ВСУ за январь составили более 6,5 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу. Кроме того, уничтожены 26 самолетов и 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танк.
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