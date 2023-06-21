Зеленский заявил, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
Контрнаступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы», но это и не голливудское кино, заявил Би-би-си президент Владимир Зеленский.
«Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — сказал он.
Зеленский пояснил, что наступление идет непросто, поскольку большая часть территорий на пути заминирована.
«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент Украины. Он не уточнил, кто именно оказывает давление на Киев.
Накануне о том, что украинским войскам в ходе наступления придется столкнуться с «бешеным сопротивлением», заявила и замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также отметила, что людям хотелось бы быстрого развития ситуации «как в кино», но «в жизни так не будет». «Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями», — сказала Маляр.
Зеленский сообщил, что наступление уже идет, с 10 июня. В то же время глава офиса украинского президента Михаил Подоляк через несколько дней уточнил, что речь пока идет скорее о «тестировании», чем о контратаке.
Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По данным министерства, с 4 по 14 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия.
Президент Владимир Путин назвал потери ВСУ близкими к катастрофическим. При этом, по его словам, Киев ни на одном участке фронта не достиг поставленных целей. В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет другого пути, кроме как довести спецоперацию до конца.