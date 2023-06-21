Зеленский заявил, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»

Украина будет продвигаться на поле боя так, как сочтет нужным, несмотря на попытки давления на нее, заявил Зеленский. Кто именно стоит за такими попытками, он не уточнил. Путин говорил, что ВСУ не добились успеха

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Контрнаступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы», но это и не голливудское кино, заявил Би-би-си президент Владимир Зеленский.

«Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — сказал он.

Зеленский пояснил, что наступление идет непросто, поскольку большая часть территорий на пути заминирована.

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент Украины. Он не уточнил, кто именно оказывает давление на Киев.

Накануне о том, что украинским войскам в ходе наступления придется столкнуться с «бешеным сопротивлением», заявила и замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также отметила, что людям хотелось бы быстрого развития ситуации «как в кино», но «в жизни так не будет». «Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями», — сказала Маляр.

Зеленский сообщил, что наступление уже идет, с 10 июня. В то же время глава офиса украинского президента Михаил Подоляк через несколько дней уточнил, что речь пока идет скорее о «тестировании», чем о контратаке.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По данным министерства, с 4 по 14 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия.

Президент Владимир Путин назвал потери ВСУ близкими к катастрофическим. При этом, по его словам, Киев ни на одном участке фронта не достиг поставленных целей. В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет другого пути, кроме как довести спецоперацию до конца.