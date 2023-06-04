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Рогов сообщил о троих пострадавших после обстрела Мелитополя

Рогов: три человека пострадали в результате обстрела Мелитополя

При обстреле Мелитополя вечером 3 июня пострадали три человека, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительным данным трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — написал он.

Также в результате удара по городу повреждения получили жилые дома в поселке Мирный Мелитопольского района — их повредили осколки сбитых ракет, сообщил чиновник.

Такие же данные о погибших и повреждениях приводит городская администрация.

Вечером 3 июня, около 18:30 мск Рогов написал, что в городе прозвучала серия из пяти взрывов. Звуки раздались из района северного въезда, Рогов заявлял о работе ПВО.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам референдума. Город Запорожье остался под контролем украинских сил. Мелитополь в марте стал административным центром региона в составе России. Город не раз подвергался обстрелам.

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Рогов сообщил о троих пострадавших после обстрела Мелитополя
Рогов сообщил о троих пострадавших после обстрела Мелитополя

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Владимир Рогов Мелитополь Запорожская область
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