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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об отсутствии «специфического послания» Путина Зеленскому

Песков: Путин не передавал Зеленскому «специфического послания» о переговорах
Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский
Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент России Владимир Путин не передавал через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало никакого «специфического послания» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече в Москве Путин рассказал Эмбало о том, как шли российско-украинские переговоры в марте, и о том, что текст соглашения был почти готов, но Киев «ушел с радаров» после «указа Вашингтона». «Наш коллега из африканского государства изъявил желание эту позицию Путина донести до украинской стороны», — объяснил Песков.

На совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, куда Эмбало отправился впоследствии, он сообщил, что Путин просил передать украинскому лидеру «послание» о необходимости возобновить переговоры. Зеленский в ответ сказал, что для этого нужно сначала перестать «взрывать инфраструктуру».

Материал дополняется.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Украина переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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