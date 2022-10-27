Песков заявил об отсутствии «специфического послания» Путина Зеленскому

Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент России Владимир Путин не передавал через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало никакого «специфического послания» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече в Москве Путин рассказал Эмбало о том, как шли российско-украинские переговоры в марте, и о том, что текст соглашения был почти готов, но Киев «ушел с радаров» после «указа Вашингтона». «Наш коллега из африканского государства изъявил желание эту позицию Путина донести до украинской стороны», — объяснил Песков.

На совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, куда Эмбало отправился впоследствии, он сообщил, что Путин просил передать украинскому лидеру «послание» о необходимости возобновить переговоры. Зеленский в ответ сказал, что для этого нужно сначала перестать «взрывать инфраструктуру».

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